Viral Truk Gagal Nanjak, Aksi Heroik Bapak-Bapak Ini Tuai Pujian

JAKARTA - Viral di media sosial video truk gagal nanjak. Di saat bersamaan, ada seorang pemotor memberikan bantuan.

Dalam video yang dilihat dari akun Youtube @Lensahitam17, video itu awalnya menampilkan kendaraan melintas di jalanan menanjak. Kemudian truk Hino juga melintasi tanjakan tersebut.

Namun, di tengah jalan truk tersebut tak kuat jalan.

Di sisi lain, ada pemotor melintas di arah berlawanan. Bapak-bapak yang mengendarai motor itu melihat ada yang tidak beres dengan truk tersebut.

Ia kemudian memberitahukan kepada pengemudi mobil di belakang truk tersebut. Lalu, pengemudi mobil tersebut menyalip truk yang gagal nanjak. Diikuti truk di belakangnya.

Sementara itu, bapak-bapak yang mengendarai motor tersebut memarkirkan kendaraannya. Ia berlarian mencari sesuatu barang untuk mengganjal truk yang gagal nanjak.

Ia lalu meletakkan di belakang ban. Truk yang terhenti tersebut tak lama kemudian berhasil melaju kembali.

"Detik-detik mobil tangki gagal nanjak. Beruntung ada abang pemotor yang baik," demikian keterangan video itu, dikutip Sabtu (27/1/2024).

Belum diketahui pasti di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi.