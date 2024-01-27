Ada Toyota Rangga, Isuzu Anggap Bukan Pesaing Traga

JAKARTA - Industri otomotif Indonesia di segmen kendaraan komersial akan kehadiran pemain baru, Toyota Hilux Rangga. Mobil pick-up itu dikabarkan bakal menjadi lawan dari Isuzu Traga dan Mitsubishi L300 yang sudah lebih dulu eksis.

Menanggapi hal tersebut, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menyambut baik kehadiran pemain baru di segmen kendaraan niaga. Itu menunjukkan, pasar kendaraan komersial cukup besar di Indonesia.

Division Head Of Business Strategy Division PT Isuzu Motor Indonesia, Attias Asril mengatakan, pikap Hilux Rangga tak serta merta menggerus pasar Traga. Mengingat Traga sudah memiliki segmennya tersendiri di pasar Indonesia.

Attias mengklaim kapasitas daya angkut Isuzu Traga lebih besar ketimbang Hilux Rangga. Menurutnya, Rangga akan bersaing di segmen pikap jenis lainnya dengan kapasitas yang jauh lebih ringan.

"Rasanya itu akan tetep masuk ke pikap medium. Benar, tapi sepertinya untuk head to head langsung dengan Traga sih belum," kata Attias di Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

"Kapasitas daya angkut Traga masih lebih besar. Mungkin nanti rangga akan bersaing dengan segmen yang lain," sambungnya.

Toyota Hilux Rangga telah diperkenalkan dalam benerapa pameran nasional dan dalam waktu dekat akan resmi meluncur. Toyota Astra Motor mengatakan pada awal tahun, pikap ini sedang menjalani homologasi, prosedur yang dibutuhkan sebelum bisa menjualnya di dalam negeri.

"Jadi di Traga kita kapasitasnya lebih besar, kalau yang saya tahu yang pernah saya lihat kemarin itu (Toyota Rangga) kapasitasnya lebih kecil dari kita. Jadi memang ada market yang memang bisa dimasukkan sama mereka lagi," kata Marketing Communications Manager PT IAMI, Puti Annisa Moeloek.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi soal jadwal peluncuran Rangga di Indonesia. Tetapi diprediksi bakal meluncur pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang akan digelar pada 15 Februari.