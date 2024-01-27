Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dibanderol Rp453 Juta, MG Motor Klaim Pemesanan ZS EV Tembus Ribuan Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:10 WIB
Dibanderol Rp453 Juta, MG Motor Klaim Pemesanan ZS EV Tembus Ribuan Unit
MG Motor Indonesia klaim pemesanan ZS EV tembus ribuan unit. (MG Motor Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - MG Motor Indonesia mengklaim pemesanan New MG ZS EV telah mencapai ribuan unit, meski tak disebutkan jumlah pastinya.

Pencapaian ini menjadi rekor bagi pihak MG Motor Indonesia, setelah harganya versi completely knock down (CKD) diumumkan. Mobil SUV compact ini dibanderol seharga Rp453 juta.

"Peluncuran New MG ZS EV produksi dalam negeri bukan hanya merupakan tonggak sejarah bagi MG, tetapi juga sebuah revolusi dalam industri otomotif listrik di Indonesia," kata Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, dalam keterangan resminya, Sabtu (27/1/2024).

Arief menyebut, SUV listrik ini, yang telah meraih berbagai penghargaan internasional, menandai era baru teknologi canggih dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan bersatu.

Ia menjelaskan, keputusan pihaknya untuk memproduksi kendaraan ini di dalam negeri adalah respons terhadap antusiasme dan minat yang luar biasa dari konsumen Indonesia.

"Kami percaya langkah ini akan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia dan menunjukkan kesiapan kita untuk bertransisi ke era mobilitas yang lebih hijau dan berkelanjutan," tutur Arief.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/52/3058235/mg_4_ev_dikerahkan_mendukung_acara_indonesia_africa_forum-4rtp_large.jpg
MG Kerahkan 50 Mobil Listrik Dukung Indonesia Africa Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/52/2998958/mg-motor-dan-pln-icon-plus-luncurkan-perjalanan-mobil-listrik-ev-journey-dari-jakarta-ke-mandalika-CAu6xOvIyX.jpg
MG Motor dan PLN Icon Plus Luncurkan Perjalanan Mobil Listrik 'EV Journey' dari Jakarta ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/52/2994047/mg-motor-luncurkan-mgmudahmudik-berikan-layanan-pemeriksaan-kendaraan-gratis-bagi-pengguna-yP4EYW1rhl.jpg
MG Motor Luncurkan #MGMudahMudik, Berikan Layanan Pemeriksaan Kendaraan Gratis Bagi Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/52/2983153/mg-motor-indonesia-segera-luncurkan-mobil-hybrid-mg-vs-hev-jlF2IFpYY3.jpg
MG Motor Indonesia Segera Luncurkan Mobil Hybrid, MG VS HEV?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/52/2974116/baterai-mg4ev-digaransi-seumur-hidup-ini-syaratnya-kAsBz1MNzj.jpeg
Baterai MG4EV Digaransi Seumur Hidup, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/52/2973499/mg4ev-turun-harga-jadi-rp423-juta-garansi-baterai-seumur-hidup-5QAKZaSTzQ.jpeg
MG4EV Turun Harga Jadi Rp423 Juta, Garansi Baterai Seumur Hidup
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement