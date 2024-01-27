Dibanderol Rp453 Juta, MG Motor Klaim Pemesanan ZS EV Tembus Ribuan Unit

JAKARTA - MG Motor Indonesia mengklaim pemesanan New MG ZS EV telah mencapai ribuan unit, meski tak disebutkan jumlah pastinya.

Pencapaian ini menjadi rekor bagi pihak MG Motor Indonesia, setelah harganya versi completely knock down (CKD) diumumkan. Mobil SUV compact ini dibanderol seharga Rp453 juta.

"Peluncuran New MG ZS EV produksi dalam negeri bukan hanya merupakan tonggak sejarah bagi MG, tetapi juga sebuah revolusi dalam industri otomotif listrik di Indonesia," kata Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, dalam keterangan resminya, Sabtu (27/1/2024).

Arief menyebut, SUV listrik ini, yang telah meraih berbagai penghargaan internasional, menandai era baru teknologi canggih dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan bersatu.

Ia menjelaskan, keputusan pihaknya untuk memproduksi kendaraan ini di dalam negeri adalah respons terhadap antusiasme dan minat yang luar biasa dari konsumen Indonesia.

"Kami percaya langkah ini akan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia dan menunjukkan kesiapan kita untuk bertransisi ke era mobilitas yang lebih hijau dan berkelanjutan," tutur Arief.