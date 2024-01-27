Jadi Favorit di GTA San Andreas, Fitur Ini Bakal Hadir di GTA 6?

JAKARTA - Salah satu fitur favorit di Grand Theft Auto (GTA) San Andreas dilaporkan bakal hadir lagi di GTA 6.

Menurut pengguna Reddit dengan akun Spiritual-Papaya9274, fitur tersebut akan membawa para pemain bernostalgia.

Fitur yang dimaksud adalah gym. Pemain GTA 6 dapat membuat karakternya menjadi lebih kekar. Ini bisa dilihat dari gambar yang menunjukkan salah satu karakter GTA 6 dengan lengan berotot dan tidak.

Sayangnya, tidak ada informasi lebih lanjut tentang fitur gym yang memang menjadi salah satu fitur favorit di GTA San Andreas ini. Namun, tampaknya di GTA 6 fitur akan mengalami lebih banyak peningkatan.

Diketahui, bocoran ini telah menjadi perbincangan hangat di antara para gamer. Di sisi lain, sampai saat ini pihak Rockstar Games belum menanggapi kabar yang beredar.

“Saya sangat berharap berolahraga akan menyenangkan, tidak seperti melakukan yoga di GTA 5,” tulis salah satu gamer di Reddit.