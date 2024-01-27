Fortnite Bakal Kembali Hadir di iOS Tahun Ini

Fortnite bakal hadir kembali ke iOS tahun ini. (Reuters)

JAKARTA - Epic Games mengonfirmasi bakal kembali menghadirkan game Fortnite di platform iOS. Game berbasis battle royale itu dikabarkan bisa dinikmati mulai tahun ini.

Kabar tersebut menandai kembalinya Fortnite secara resmi ke platform Apple sejak ditarik kembali pada Agustus 2020. Namun,ini hanya akan berlaku untuk wilayah Eropa.

Sebagaimana dilansir dari Engadget pada Jumat (26/1/2024), kembalinya Fortnite ke iOS di Eropa lantaran Undang-Undang Pasar Digital baru UE, mulai berlaku pada 7 Maret.

Hal ini memungkinkan pengembang menerima pembayaran dan mendistribusikan aplikasi dari luar App Store, sambil menunggu proses persetujuan baru dari Apple untuk mengenali aplikasi berbahaya.

Selain mengembalikan Fortnite, Apple memperkenalkan struktur biaya baru yang mengklaim biayanya lebih murah, bahkan sama, untuk sebagian besar pengembang yang mempublikasikan ke pasar Eropa.

BACA JUGA: Fortnite Punya Fitur Baru untuk Laporkan Pemain Toxic

Meskipun perubahan yang akan datang akan memungkinkan Epic Games lagi menghasilkan uang dari pengguna iOS, pendiri dan CEO Tim Sweeney menyerukan kepada Cupertino untuk menghadirkan biaya baru untuk unduhan dan pajak Apple.

(Erha Aprili Ramadhoni)