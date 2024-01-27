Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fortnite Bakal Kembali Hadir di iOS Tahun Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:09 WIB
Fortnite Bakal Kembali Hadir di iOS Tahun Ini
Fortnite bakal hadir kembali ke iOS tahun ini. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Epic Games mengonfirmasi bakal kembali menghadirkan game Fortnite di platform iOS. Game berbasis battle royale itu dikabarkan bisa dinikmati mulai tahun ini.

Kabar tersebut menandai kembalinya Fortnite secara resmi ke platform Apple sejak ditarik kembali pada Agustus 2020. Namun,ini hanya akan berlaku untuk wilayah Eropa.

Sebagaimana dilansir dari Engadget pada Jumat (26/1/2024), kembalinya Fortnite ke iOS di Eropa lantaran Undang-Undang Pasar Digital baru UE, mulai berlaku pada 7 Maret.

Hal ini memungkinkan pengembang menerima pembayaran dan mendistribusikan aplikasi dari luar App Store, sambil menunggu proses persetujuan baru dari Apple untuk mengenali aplikasi berbahaya.

Selain mengembalikan Fortnite, Apple memperkenalkan struktur biaya baru yang mengklaim biayanya lebih murah, bahkan sama, untuk sebagian besar pengembang yang mempublikasikan ke pasar Eropa.

Meskipun perubahan yang akan datang akan memungkinkan Epic Games lagi menghasilkan uang dari pengguna iOS, pendiri dan CEO Tim Sweeney menyerukan kepada Cupertino untuk menghadirkan biaya baru untuk unduhan dan pajak Apple.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
games Fortnite
