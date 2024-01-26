7 Cara Menghubungkan TWS ke Laptop, Gampang Kok!

JAKARTA - Banyak yang penasaran, bagaimana cara menghubungkan TWS ke laptop? Umumnya, hal ini jadi pertanyaan bagi yang biasa menghubungkan TWS ke ponsel.

Tak jauh beda dengan ponsel, menghubungkan TWS ke laptop bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya:

1. Hidupkan Laptop Terlebih Dahulu

Pertama yang harus kamu lakukan adalah menghidupkan laptop. Pastikan laptop siap dipakai, termasuk aplikasi atau software yang akan digunakan.

2. Siapkan TWS

Sambil menunggu laptop nyala, kamu bisa menyiapkan TWS yang bakal dipakai buat dengerin efek audio. Pastikan TWS berfungsi dengan baik dan siap dipakai.

3. Buka Menu Start pada Laptop

Kalau laptop sudah menyala, klik menu Start yang ada di pojok kiri bawah. Kamu juga bisa memencet tombol Start dari papan ketik.

4. Pilih Devices and Printers

Kalau sudah klik Start, arahkan kursor ke opsi Devices and Printers. Lalu kamu klik aja.