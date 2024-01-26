Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Akan Segera Hadir, POCO X6 Pro 5G Usung Kemampuan DImensity 8300 Ultra dan HyperOS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:01 WIB
Akan Segera Hadir, POCO X6 Pro 5G Usung Kemampuan DImensity 8300 Ultra dan HyperOS
POCO X6 Pro 5G. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA POCO X6 Pro 5G akan segera hadir di Indonesia dalam waktu dekat. Namun, POCO X6 seri Pro ini akan mengusung chipset yang berbeda dengan POCO X6 5G yang telah dipamerkan sebelumnya. Namun, sama seperti sebelumnya, POCO menjanjikan performa yang ekstrem.

POCO X6 Pro 5G akan hadir dengan chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra, yang merupakan perubahan dari Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 yang digunakan POCO X6 5G.

Product Marketing Manager Smartphone Business Unit MediaTek Thomas Chen mengklaim Dimensity 8300 Ultra ini lebih efisien hingga 55% dibandingkan chipset Dimensity generasi sebelumnya, sekaligus memiliki konsumsi daya yang lebih rendah.

“Jadi CPU Premium yang sangat efisien memberikan pengalaman low power untuk beragam scenario dari pemutaran video, media sosial, browsing, bermain game, dan lainnya,” kata Chen pada Bedah Chipset Dimensity 8300 Ultra, Jumat, (26/1/2024).

Chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra ini juga mendukung fitur Generative AI atau kecerdasan buatan generative berkat APU terbarunya. Generative AI ini dapat digunakan dalam berbagai skenario mulai dari voice call summary, penerjemahan luring, pencarian foto, hingga perluasan gambar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3176087/poco_m7-6tHr_large.jpg
Poco M7 Meluncur Dibekali Baterai 7 Ribu mAh, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/57/3104355/poco_f7-4eOj_large.jpg
Poco F7 Pro dan F7 Ultra Kantongi Sertifikasi, Segera Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/57/3038638/bocoran_tampilan_poco_f6_edisi_khusus_deadpool_and_wolverine-Q8Mz_large.jpg
POCO Bakal Rilis Ponsel Edisi Khusus Deadpool and Wolverine, Intip Tampilannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/57/3036212/hands_on_poco_pad_di_jakarta-Xh3M_large.jpg
Resmi Dijual Hari Ini, Performa Poco Pad Dijajal Streamer dan Pro Gamer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/57/3030302/poco_f6_pro_batal_masuk_ke_indonesia-9zHq_large.jpg
Tak Diperkenalkan pada Fearless Launch, POCO F6 Pro Batal Masuk Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/57/3030058/poco_pad_poco_f6_dan_poco_m6-3gOW_large.jpg
POCO Luncurkan Tablet Pertamanya, POCO Pad di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement