Akan Segera Hadir, POCO X6 Pro 5G Usung Kemampuan DImensity 8300 Ultra dan HyperOS

JAKARTA – POCO X6 Pro 5G akan segera hadir di Indonesia dalam waktu dekat. Namun, POCO X6 seri Pro ini akan mengusung chipset yang berbeda dengan POCO X6 5G yang telah dipamerkan sebelumnya. Namun, sama seperti sebelumnya, POCO menjanjikan performa yang ekstrem.

POCO X6 Pro 5G akan hadir dengan chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra, yang merupakan perubahan dari Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 yang digunakan POCO X6 5G.

Product Marketing Manager Smartphone Business Unit MediaTek Thomas Chen mengklaim Dimensity 8300 Ultra ini lebih efisien hingga 55% dibandingkan chipset Dimensity generasi sebelumnya, sekaligus memiliki konsumsi daya yang lebih rendah.

“Jadi CPU Premium yang sangat efisien memberikan pengalaman low power untuk beragam scenario dari pemutaran video, media sosial, browsing, bermain game, dan lainnya,” kata Chen pada Bedah Chipset Dimensity 8300 Ultra, Jumat, (26/1/2024).

Chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra ini juga mendukung fitur Generative AI atau kecerdasan buatan generative berkat APU terbarunya. Generative AI ini dapat digunakan dalam berbagai skenario mulai dari voice call summary, penerjemahan luring, pencarian foto, hingga perluasan gambar.