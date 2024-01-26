Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HyperOS Akan Hadir untuk HP Lawas Xiaomi dengan Android 13, Ini Daftarnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:20 WIB
HyperOS Akan Hadir untuk HP Lawas Xiaomi dengan Android 13, Ini Daftarnya
Foto: ist.
JAKARTA - Xiaomi telah meluncurkan HyperOS ke perangkat-perangkatnya dalam beberapa bulan terakhir. Pembaruan HyperOS ini diberikan ke produk-produk Xiaomi yang memenuhi syarat secara global.

Sejauh ini, hanya model baru Xiaomi yang menerima pembaruan HyperOS. Kini perusahaan itu dilaporkan telah memulai pengujian beta perangkat lunak untuk produk-produk lawasnya.

Xiaomi membangun HyperOS dengan focus pada interkonektivitas dan optimalisasi, tetapi perangkat lunak ini tetap mempertahankan fitur-fitur lama yang ada pada MIUI. Dilansir dari GizmoChina, Xiaomi mempertahankan MIUI berdasarkan beberapa versi Android, dan hal ini juga akan dilakukan dengan HyperOS.

HyperOS akan hadir dalam berbagai varian Android seperti juga MIUI. Tidak hanya Android 14, HyperOS juga dibuat untuk perangkat lawas Xiaomi, yang didasarkan pada Android 13.

Baru-baru ini, HyperOS yang dibuat untuk tiga perangkat Xiaomi lama diluncurkan di server perusahaan. Ponsel tersebut adalah Redmi K40, Xiaomi 12X, dan Redmi Note 12 Pro 4G.

Ketiga produk yang disebutkan di atas melewatkan pembaruan Android ketiganya tetapi mendapatkan HyperOS terbaru. Xiaomi tidak pernah menjanjikan tiga pembaruan Android untuk perangkat-perangkat ini.

