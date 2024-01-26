Medsos Friendster yang Sempat Populer Kembali Lagi, Ini Cara Daftarnya

JAKARTA – Friendster, media sosial yang popular pada awal 2000-an kini dikabarkan akan segera kembali dengan tampilan baru. Bagi Anda yang berminat untuk kembali menjelajah Friendster kini sudah dapat mendaftar melalui early access.

Untuk mendaftar early access Friendster ini caranya cukup mudah. Anda hanya perlu mengakses Friendster.com lewat browser di desktop, laptop, atau ponsel.

Di halaman mukanya, Friendster baru ini menjanjikan “era baru jaringan yang dipersonalisasi”, sekaligus “nostalgia” era awal jaringan sosial media.

“Temukan kembali pesona era awal jejaring sosial, kini diremajakan dengan sentuhan kontemporer. Friendster lebih baik dari sebelumnya dan untuk masyarakat,” demikian tulisan di halaman muka tersebut.

Anda kemudian perlu memasukkan alamat email Anda di kolom yang disediakan dan tinggal menunggu pemberitahuan akses di email.

Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai fitur-fitur apa saja yang akan ditawarkan Friendster baru ini dan apa yang akan menjadi unggulannya di tengah maraknya media social saat ini. Tampaknya kita harus menunggu peluncuran resminya.

Friendster didirikan oleh program computer Kanada Jonathan Abrams pada 2002, dan menjadi salah satu media sosial paling awal, sebelum MySpace dan Facebook. Saat mulai aktif pada 2003, Friendster langsung menjadi situs populer, mendapatkan 3 juta pelanggan dalam beberapa bulan pertama.