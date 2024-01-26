Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Medsos Friendster yang Sempat Populer Kembali Lagi, Ini Cara Daftarnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:01 WIB
Medsos Friendster yang Sempat Populer Kembali Lagi, Ini Cara Daftarnya
Foto: Friendster.com.
A
A
A

JAKARTA Friendster, media sosial yang popular pada awal 2000-an kini dikabarkan akan segera kembali dengan tampilan baru. Bagi Anda yang berminat untuk kembali menjelajah Friendster kini sudah dapat mendaftar melalui early access.

Untuk mendaftar early access Friendster ini caranya cukup mudah. Anda hanya perlu mengakses Friendster.com lewat browser di desktop, laptop, atau ponsel.

Di halaman mukanya, Friendster baru ini menjanjikan “era baru jaringan yang dipersonalisasi”, sekaligus “nostalgia” era awal jaringan sosial media.

“Temukan kembali pesona era awal jejaring sosial, kini diremajakan dengan sentuhan kontemporer. Friendster lebih baik dari sebelumnya dan untuk masyarakat,” demikian tulisan di halaman muka tersebut.

Anda kemudian perlu memasukkan alamat email Anda di kolom yang disediakan dan tinggal menunggu pemberitahuan akses di email.

Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai fitur-fitur apa saja yang akan ditawarkan Friendster baru ini dan apa yang akan menjadi unggulannya di tengah maraknya media social saat ini. Tampaknya kita harus menunggu peluncuran resminya.

Friendster didirikan oleh program computer Kanada Jonathan Abrams pada 2002, dan menjadi salah satu media sosial paling awal, sebelum MySpace dan Facebook. Saat mulai aktif pada 2003, Friendster langsung menjadi situs populer, mendapatkan 3 juta pelanggan dalam beberapa bulan pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
friendster Media Sosial
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/54/3091260/facebook_dan_tiktok-MUp0_large.jpg
TikTok hingga Meta Kecam Putusan Australia Larang Anak Main Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/57/2946070/baru-diluncurkan-media-sosial-buatan-anak-bangsa-ini-raih-300-ribu-pengguna-aktif-dAs5bkwmbF.jpeg
Baru Diluncurkan, Media Sosial Buatan Anak Bangsa Ini Raih 300 Ribu Pengguna Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/57/2941933/tiktok-meta-dan-x-gugat-peraturan-yang-batasi-anak-anak-menggunakan-media-sosial-3qYvw8cIDl.jpg
Tiktok, Meta dan X Gugat Peraturan yang Batasi Anak-anak Menggunakan Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/57/2931033/cara-mematikan-status-online-di-instagram-perhatikan-langkahnya-SZKcNexTeB.jpg
Cara Mematikan Status Online di Instagram, Perhatikan Langkahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/57/2930780/meta-hapus-ribuan-akun-yang-berbasis-di-china-sarat-muatan-politik-XwP1J6NV4D.jpg
Meta Hapus Ribuan Akun yang Berbasis di China, Sarat Muatan Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/57/2926998/dukung-palestina-netizen-indonesia-dan-malaysia-bentuk-koalisi-di-media-sosial-WILPNJiacY.png
Dukung Palestina, Netizen Indonesia dan Malaysia Bentuk Koalisi di Media Sosial
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement