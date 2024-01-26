Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tips Melihat Riwayat WhatsApp Menggunakan Fitur Google My Activity

Hana Mufidah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:40 WIB
Tips Melihat Riwayat WhatsApp Menggunakan Fitur Google My Activity
A
A
A

JAKARTA - Tips melihat riwayat WhatsApp menggunakan fitur Google My Activity ini ternyata tidak banyak orang yang tahu.

My Activity merupakan fitur yang dihadirkan Google untuk melihat dan memantau riwayat aktivitas pengguna dalam penggunaan aplikasi. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat riwayat adalah WhatsApp.

WhatsApp sebagai aplikasi pertukaran pesan online ini dapat dilihat aktivitas penggunaannya pada Google My Activity dengan mudah. Riwayat pesan yang dikirimkan oleh pengguna bisa diakses pada fitur ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan sama sekali.

Ada beberapa cara untuk melihat history WhatsApp. Berikut ini Okezone Techno berikan tips melihat riwayat WhatsApp menggunakan fitur Google My Activity.

Melihat Riwayat WhatsApp Melalui Aplikasi Google

- Buka aplikasi Google bawaan dari ponsel

- Ketuk ikon profil pada pojok kanan atas

- Ketika muncul menu, pilih tombol Kelola Akun Google Anda. Sedangkan pada versi Google terbaru disebut Akun Google

- Ketuk menu Data & privasi di bagian atas layar

- Gulir ke bawah ke bagian pengaturan Riwayat dan ketuk tombol Aktivitas Saya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Google Google Website WhatsApp
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement