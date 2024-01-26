Tips Melihat Riwayat WhatsApp Menggunakan Fitur Google My Activity

JAKARTA - Tips melihat riwayat WhatsApp menggunakan fitur Google My Activity ini ternyata tidak banyak orang yang tahu.

BACA JUGA: Cara Menggunakan WhatsApp Tanpa Nomor HP

My Activity merupakan fitur yang dihadirkan Google untuk melihat dan memantau riwayat aktivitas pengguna dalam penggunaan aplikasi. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat riwayat adalah WhatsApp.

WhatsApp sebagai aplikasi pertukaran pesan online ini dapat dilihat aktivitas penggunaannya pada Google My Activity dengan mudah. Riwayat pesan yang dikirimkan oleh pengguna bisa diakses pada fitur ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan sama sekali.

Ada beberapa cara untuk melihat history WhatsApp. Berikut ini Okezone Techno berikan tips melihat riwayat WhatsApp menggunakan fitur Google My Activity.

BACA JUGA: Ini Penyebab dan Cara Mengatasi Nomor Diblokir Pihak WhatsApp

Melihat Riwayat WhatsApp Melalui Aplikasi Google

- Buka aplikasi Google bawaan dari ponsel

- Ketuk ikon profil pada pojok kanan atas

- Ketika muncul menu, pilih tombol Kelola Akun Google Anda. Sedangkan pada versi Google terbaru disebut Akun Google

- Ketuk menu Data & privasi di bagian atas layar

- Gulir ke bawah ke bagian pengaturan Riwayat dan ketuk tombol Aktivitas Saya.