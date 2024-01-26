Apa Itu Fitur Flipside Instagram?

JAKARTA - Apa itu fitur Flipside Instagram? Instagram akhir-akhir ini menambah sebuah fitur yang mulai muncul pada akun Instagram pengguna. Fitur ini bernama Flipside yang gunanya mirip dengan fitur Close Friend pada Instagram Stories.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membagikan postingan pribadi pada profil yang hanya dibagikan untuk sebagian teman terpilih.

Fitur Flipside Instagram dapat diakses pada menu profil. Pada bagian pojok kanan bawah, muncul sebuah logo kunci. Ketika pengguna mengkliknya, tampilan profil Instagram pengguna akan berubah layaknya sebuah akun yang baru saja dibuat.

Aplikasi ini mengklaim jika dapat digunakan sebagai ekspresi diri sebenarnya. Dengan memilih orang-orang yang dapat melihat sisi pengguna pada fitur baru Flipside Instagram ini. Bahkan pengguna pun bisa tidak sama sekali memilih orang untuk melihat sisi baru yang dimiliki. Semua kehendak ada pada pengguna Instagram yang dapat mengatur segala akses pelihat.

Sebagian orang menganggap fitur ini sangat berguna dan praktis, terlebih pengguna yang membuat akun Instagram baru sebagai second account mereka. Di mana akun tersebut mereka lebih bebas membagikan dan mengekspresikan diri dengan pengikut dari orang-orang terdekat.