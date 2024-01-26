Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ternyata Ini Penyebab Kenapa WhatsApp Kena Spam dan Cara Mengatasinya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:28 WIB
Ternyata Ini Penyebab Kenapa WhatsApp Kena Spam dan Cara Mengatasinya
Ilustrasi ini penyebab kenapa Whatsapp (Foto:Reuters)
A
A
A

TERNYATA ini penyebab kenapa WhatsApp kena spam dan cara mengatasinya bisa Anda coba ketika mengalami kendala pada aplikasi pesan tersebut.

Apalagi beberapa spam ini terkadang sangat mengganggu. Salah satunya ada oknum yang mungkin mengirimi Anda pesan karena mereka ingin menyebarkan informasi salah atau menipu Anda agar memberi mereka uang. Lantas apa penyebabnya?

Ternyata ini penyebab kenapa WhatsApp kena spam dan cara mengatasinya dikarenakan bocornya data nomor kontak Anda kepada orang lain tanpa disadari.

Lalu penyebab pengguna WhatsApp menerima pesan Spam adalah pengguna pernah menghubungi nomor telepon bebas pulsa, mengunjungi situs web dan memberikan informasi pribadi pada situs tersebut. Untuk itu, ada cara untuk mengatasinya.

Berikut cara mengatasi WhatsApp kena spam:

1. Hubungi Pihak WhatsApp

Langkah pertama untuk mengatasi akun yang kena spam adalah dengan menghubungi pihak WhatsApp pada opsi Minta Tinjauan ketika box pemberitahuan spam muncul dengan kalimat “Akun ini tidak diizinkan menggunakan WhatsApp karena spam” pada layar aplikasi. 

