Capek Punya 600 Grup Chat Kantor, Perempuan Ini Pilih Resign dari Pekerjaan Bergaji Rp44 Juta

JAKARTA – Seorang perempuan yang memilih resign dari pekerjaannya dan 600 grup chat yang melelahkan telah menjadi pembicaraan di media social China. Wanita itu memilih kembali ke desa asalnya dan menjalankan usaha berdagang sosis yangv lebih santai.

Tang Ying menjadi berita utama di media sosial China tahun lalu setelah meninggalkan lebih dari 600 grup chat WeChat, aplikasi sperti WhatsApp yang popular di China setelah berhenti dari pekerjaannya. Proses yang dilakukan Tang Ying itu memakan waktu tiga setengah jam untuk diselesaikan, menurut China Daily.

Kisah Tang Ying ini telah menarik lebih dari 160 juta penayangan di platform mikroblog Sina Weibo, situs semacam X di China. Tang mengatakan kepada Cover.cn, sebuah outlet local di Provinsi Sichuan, bahwa banyak pengguna telah menyatakan simpati mereka.

Komentar-komentar yang paling banyak mendapat komentar antara lain: "Pengunduran diri macam apa ini? Ini jelas-jelas membeli kembali kebebasannya," dan "Siapa yang tidak punya lusinan grup WeChat yang berfungsi — atas nama berbagai tugas."

Tang, seorang desainer yang pernah bekerja di sebuah perusahaan real estate di Beijing, mengatakan sifat pekerjaannya yang menuntut telah membuatnya tidak puas.