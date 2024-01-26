5 Hal yang Perlu Diperhatikan Pengendara Motor saat Terobos Hujan

JAKARTA - Pada musim hujan seperti saat ini, pengendara motor dituntut menjadi lebih waspada. Saat musim hujan jalanan bisa menjadi licin bahkan tergenang.

Meski berkendara menerjang hujan berisiko, tapi sedikit pengendara sepeda motor tetap melanjutkan perjalanan. Oleh sebab itu, pengendara motor perlu memahami sejumlah hal ketika memutuskan berkendara di musim hujan.

Instruktur YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Muhammad Arief mengatakan, pengendara perlu meningkatkan kewaspadaannya. Hal itu mengingat kondisi jalan yang basah dan tergenang air meningkatkan risiko kecelakaan.

“Untuk itu, fokus yang tinggi, persiapan yang matang serta pemahaman berkendara yang baik dan pemilihan jalur yang tepat, menjadi poin-poin yang penting untuk menjaga safety riding ketika berkendara di musim hujan seperti ini,” ujar Arief dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/1/2024).

Berikut tips terkait tata cara berkendara sepeda motor di musim hujan dan apa yang perlu diperhatikan pengendara.

1. Motor Kondisi Prima

Hal pertama yang harus pastikan pengendara sepeda motor sebelum berkendara adalah memastikan motornya dalam kondisi yang layak jalan. Pada musim hujan ada beberapa komponen motor yang memiliki peranan vital dan penting untuk diperiksa.

Misal ban yang berfungsi menjaga traksi ke permukaan jalan, lampu penerangan yang membantu jarak pandang, sistem pengereman untuk deselerasi kecepatan di permukaan jalan yang basah dan licin, serta beberapa komponen pendukung berkendara lainnya.

2. Bawa Jas Hujan

Jas hujan menjadi salah satu perlengkapan berkendara yang wajib dibawa saat musim hujan. Fungsinya dapat meminimalkan pakaian pengendara menjadi basah dan juga meredakan terpaan angin serta hawa dingin yang langsung ke badan.

Baiknya, pengendara memilih jas hujan yang berbentuk 2-piece dengan warna yang cerah agar mudah diidentifikasi oleh pengendara lain.