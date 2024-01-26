Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dikenalkan ke Valentino Rossi, Raffi Ahmad Bikin Kaget Gara-Gara Followersnya Melebihi Penduduk Italia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:08 WIB
Dikenalkan ke Valentino Rossi, Raffi Ahmad Bikin Kaget Gara-Gara Followersnya Melebihi Penduduk Italia
Dikenalkan ke Valentino Rossi, Raffi Ahmad bikin kaget gara-gara followersnya melebihi penduduk Italia. (tangkapan layar YouTube VR46 Racing Team)
JAKARTA - Selebritas Raffi Ahmad menjadi tamu dalam peluncuran tim VR46 Racing Team milik Valentino Rossi. Saat diperkenalkan ke juara dunia 9 kali itu, Raffi Ahmad disebut memiliki jumlah followers yang lebih banyak ketimbang penduduk Italia.

Presenter acara peluncuran tim, Gianluca Gazzoli, menjelaskan profil singkat Raffi yang merupakan influencer penting dari Indonesia. Ia kaget dengan jumlah followers Instagram Raffi Ahmad.

“Kami memiliki tamu internasional, saya sangat terkejut dengan jumlah followersnya. Dia datang dari Indonesia, namanya Raffi Ahmad. Raffi senang bertemu Anda,” kata Gianluca Gazzoli, sebagaimana dilihat dalam tayangan akun YouTube VR46 Racing Team, Jumat (26/1/2024).

“Salah satu influncer terpenting dari Indonesia dengan jumlah followers 75 juta, lebih banyak dari populasi di Italia,” katanya.

Sebagai informasi, Italia memiliki luas daratan 301.340 km persegi dengan jumlah penduduk 58,85 orang pada 2023.

Meski memiliki jumlah followers yang sangat besar, Raffi Ahmad tak besar kepala. Ia bahkan kagum dan mengidolai Valentino Rossi yang menjadi anutan pembalap di seluruh dunia.

“Ini sangat-sangat luar biasa, Vale saya fans berat Anda. Saya bangga VR46 memilih merek Indonesia Pertamina Lubricants dan itu suatu kehormatan buat kami,” ujar Raffi saat diberi kesempatan berbicara.

“Dan Valentino Rossi, saya punya pesan khusus untuk Anda. Karena Indonesia sangat besar dan fanbase MotoGP terbesar kedua ada di Indonesia, ayo datang ke Indonesia, coba Sirkuit Mandalika,” lanjutnya.

