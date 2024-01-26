Advertisement
OTOMOTIF

Wanita Cantik Dimarahi Gara-Gara Masukkan Air ke Knalpot Motor Sport

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:04 WIB
Wanita Cantik Dimarahi Gara-Gara Masukkan Air ke Knalpot Motor Sport
Wanita cantik dimarahi gara-gara masukkan air ke knalpot motor sport. (Instagram/@folkshitt)
JAKARTA - Viral di media sosial video seorang wanita memasukkan selang yang dialiri air ke knalpot motor sport. Seorang pria diduga [emilik kendaraan pun kaget menyaksikan wanita tersebut.

“Lagi nyuci guys. Ih jangan dimasukkin ke sini (knalpot). Astaghfirullah,” ujar pria dalam video yang diunggah akun Instagram @folkshitt, dikutip Jumat (26/1/2024).

“Ada busanya ayang di dalem,” jawab wanita dalam video itu.

Pria tersebut kemudian menanyakan apakah air yang dimasukkan ke knalpot banyak

“Banyak,” jawab wanita itu.

Pria tersebut langsung memberi tahu kalau knalpot tidak boleh dimasukkan air.

Namun, apakah benar knalpot tidak boleh kemasukan air? Seperti diketahui, knalpot merupakan bagian yang rentan kemasukan air, baik saat hujan turun maupun ketika mencuci kendaraan.

Sejatinya, knalpot memiliki lubang pembuangan pada titik terendah knalpot yang mencegah air masuk ke ruang mesin. Tapi, apabila volume yang masuk cukup banyak, sebaiknya knalpot dikeringkan terlebih dahulu sebelum kendaraan dihidupkan.

Kondisi knalpot kemasukan air paling sering terjadi ketika motor melewati genangan air yang cukup tinggi. Apabila memaksakan, maka dikhawatirkan terjadi water hammer yang membuat komponen dalam mesin hancur.

