Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pasar Motor Listrik Bekas di Indonesia Masih Belum Terbentuk, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:11 WIB
Pasar Motor Listrik Bekas di Indonesia Masih Belum Terbentuk, Ini Alasannya
Pasar motor listrik bekas di Indonesia masih belum terbentuk, ini alasannya. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik semakin eksis di Tanah Air. Produsen dan model motor listrik pun semakin beragam belakangan ini. Meski begitu, hingga kini pasar motor listrik bekas belum juga dapat terbentuk.

Terkait hal ini, Sekretaris Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Abdullah Alwi, mengatakan jumlah motor listrik yang beredar jadi hambatan utama. Selain itu, masyarakat saat ini masih senang menunggangi motor listrik sehingga pasar bekasnya belum terbentuk.

“Motor bensin ada 130 juta unit, beda jauh dari motor listrik. Kalau dicari di marketplace ada, orang jual perorangan juga ada. Tapi kalau kita ngomongin yang baru 75 ribu itu ya tertutup sama jumlah motor bensinlah,” kata Abdul di Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2023).

“Jadi, orang biasanya jual-beli motor listrik secara personal. Lagipula masih barulah, anggap aja baru 2020 populernya. Jadi masih pada senang (pakai motor listrik),” sambungnya.

Meski begitu, ia optimis pasar motor listrik bekas bakal segera terbentuk. Dengan catatan, populasi motor listrik juga harus meningkat

Menurut Abdul, motor listrik tidak akan mengalami penurunan dari segi kualitas karena tidak banyak komponen seperti motor konvensional. Ia mengatakan, motor listrik hanya perlu peremajaan baterai agar bisa kembali ke kondisi semula.

“Pada prinsipnya, motor listrik kalau diganti baterainya ya segar lagi. Tapi kembali lagi, jenis motornya, ada motor-motor yang low dan high end. Kalau high end pasti sekennya orang mau beli. Apalagi kalau aftersales dan sparepart-nya terjamin. Karena ketika rusak, dia tetap bisa benerin,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement