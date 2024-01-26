Kenali 6 Penyebab Mesin Mobil Overheat

JAKARTA - Overheat pada mobil bisa menjadi pertanda adanya masalah serius dalam sistem pendingin (AC mobil tidak dingin) atau masalah komponen mesin lainnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara maupun penumpang.

Overheat pada mobil adalah kondisi saat suhu mesin kendaraan meningkat signifikan melebihi batas normalnya. Mesin mobil dirancang untuk beroperasi pada suhu yang optimal. Ketika suhu meningkat terlalu tinggi, dapat menyebabkan masalah serius pada mesin.

Banyak pengemudi mengetahui tanda-tanda mobil mengalami overheat. Namun, tak sedikit yang tidak mengetahui penyebab mesin overheat.

Berikut 6 penyebab mobil mengalami overheat, sebagaimana dilansir dari situs resmi Daihatsu, Jumat (26/1/2024) :

1. Kipas Radiator Rusak

Penyebab utama mesin mobil overheat adalah adanya kerusakan pada bagian sistem pendingin mesin, khususnya kipas radiator yang bermasalah. Komponen ini bisa dibilang sering bermasalah dan mudah rusak. Kerusakannya berdampak pada susahnya penurunan mesin sehingga mesin mobil menjadi overheat.

2. Tutup Radiator Rusak

Penyebab selanjutnya adalah kerusakan tutup radiator. Entah disebabkan pemasangan tutup yang kurang kencang atau ada hal lainnya yang membuat tutup tidak bisa terpasang.

Hal ini menyebabkan coolant radiator menetes dan membuat suhu mesin menjadi lebih panas.

3. Radiator Bocor

Penyebab mesin mobil overheat selanjutnya adalah kebocoran radiator. Kerusakan pada radiator biasanya disebabkan tingginya kadar oksigen dan air di dalam radiator hingga menyebabkan korosi.

Hal ini dapat mengakibatkan logam radiator menjadi bocor sehingga cairan coolant terbuang sia-sia dan tidak dapat mendinginkan mesin dengan cepat.