Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenali 6 Penyebab Mesin Mobil Overheat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:00 WIB
Kenali 6 Penyebab Mesin Mobil Overheat
Kenali 6 penyebab mesin mobil alami overheat. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Overheat pada mobil bisa menjadi pertanda adanya masalah serius dalam sistem pendingin (AC mobil tidak dingin) atau masalah komponen mesin lainnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara maupun penumpang.

Overheat pada mobil adalah kondisi saat suhu mesin kendaraan meningkat signifikan melebihi batas normalnya. Mesin mobil dirancang untuk beroperasi pada suhu yang optimal. Ketika suhu meningkat terlalu tinggi, dapat menyebabkan masalah serius pada mesin.

Banyak pengemudi mengetahui tanda-tanda mobil mengalami overheat. Namun, tak sedikit yang tidak mengetahui penyebab mesin overheat.

Berikut 6 penyebab mobil mengalami overheat, sebagaimana dilansir dari situs resmi Daihatsu, Jumat (26/1/2024) :

1. Kipas Radiator Rusak

Penyebab utama mesin mobil overheat adalah adanya kerusakan pada bagian sistem pendingin mesin, khususnya kipas radiator yang bermasalah. Komponen ini bisa dibilang sering bermasalah dan mudah rusak. Kerusakannya berdampak pada susahnya penurunan mesin sehingga mesin mobil menjadi overheat.

2. Tutup Radiator Rusak

Penyebab selanjutnya adalah kerusakan tutup radiator. Entah disebabkan pemasangan tutup yang kurang kencang atau ada hal lainnya yang membuat tutup tidak bisa terpasang.

Hal ini menyebabkan coolant radiator menetes dan membuat suhu mesin menjadi lebih panas.

3. Radiator Bocor

Penyebab mesin mobil overheat selanjutnya adalah kebocoran radiator. Kerusakan pada radiator biasanya disebabkan tingginya kadar oksigen dan air di dalam radiator hingga menyebabkan korosi.

Hal ini dapat mengakibatkan logam radiator menjadi bocor sehingga cairan coolant terbuang sia-sia dan tidak dapat mendinginkan mesin dengan cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement