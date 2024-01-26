Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Mobil Listrik Rp300 Jutaan, Jarak Tempuh Bisa sampai 410 kilometer

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:04 WIB
Harga Mobil Listrik Rp300 Jutaan, Jarak Tempuh Bisa sampai 410 kilometer
Harga mobil listrik Rp300 jutaan, jarak tempuh bisa 410 km. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik kini semakin digandrungi konsumen di Indonesia. Banyak produsen mobil listrik menawarkan dengan segmen tertentu. Namun, tak banyak yang menawarkan dengan harga terjangkau.

Memenuhi segmentasi pasar terbesar di Tanah Air di kisaran harga Rp300 jutaan, produsen asal China Wuling menghadirkan mobil listrik terbarunya BinguoEV. Wuling BinguoEV menjadi level baru di atas Air EV yang cukup populer sebagai mobil listrik yang dipasarkan di bawah Rp300 juta. 

Sebagai kendaraan hatchback 4 pintu, BinguoEV memiliki dimensi yang lebih besar. Binguo secara kasatmata memiliki bodi lebih besar dengan akses keluar masuk empat pintu.

Urusan teknologi mobil listrik yang saat ini memiliki tipe baru melalui perbedaan pengecasan baterai AC. Seluruh fitur yang disematkan demi keamanan dan kenyamanan pengendara.

Untuk fitur keselamatan aktif Wuling Binguo menanamkan sistem Safety Protection melalui 2 Airbags yang ditunjang dengan sistem ABS, EBD, ESC, EPB, AVH, ISOFIX, Traction Control, Rear Wheel Antilock, Emergency Stop Signal.

Wuling Binguo memiliki Sound Module for Pedestrian Warning yang akan memberikan peringatan ke pengemudi saat ada pejalan kaki, Rear Parking Sensor & Camera, Creeping Function dan Cruise Control.

Sebagai kendaraan bertenaga listrik penuh, Wuling Binguo dibekali battery lithium ferro-phosphate IP67 certified, yang menghasilkan tenaga 50 kW dengan torsi 125 Nm untuk tipe Premium Range.

Halaman:
1 2
      
