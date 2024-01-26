Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fungsinya Sangat Vital, Begini Cara Kerja Brake System

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:14 WIB
Fungsinya Sangat Vital, Begini Cara Kerja Brake System
Fungsinya sangat vital, begini cara kerja brake system. (Car From Japan)
JAKARTA - Brake system merupakan sistem pengeraman yang berfungsi mengendalikan laju kecepatan kendaraan dengan mengadopsi sistem mekanik. Brake system penting untuk menjaga keselamatan pengemudi maupun penumpang mobil guna meminimalkan risiko kecelakaan lantaran kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi.

Brake system memiliki sejumlah fungsi yang sangat vital. Berikut penjelasannya, sebagaimana melansir situs resmi Daihatsu, Jumat (26/1/2024) :

1. Kendalikan Laju Kendaraan

Brake system berfungsi mengendalikan laju kendaraan dengan cara mengurangi kecepatan. Proses pengurangan laju kecepatan kendaraan tersebut bisa terjadi secara drastis atau berkala tergantung pada daya tekan pedal rem yang ditekan pengendara.

2. Menahan Gerak Kendaraan

Brake system juga berfungsi untuk menahan gerak kendaraan agar kendaraan tersebut tidak mundur ataupun maju. Keadaan ini biasanya kerap terjadi ketika pengemudi akan memarkir kendaraan di daerah yang permukaannya kurang rata dengan memanfaatkan fitur rem parkir atau rem tangan.

3. Fitur keselamatan

Selain itu, brake system memiliki fungsi terpenting yakni sebagai fitur penjaga keselamatan pengemudi atau penumpang kendaraan. Dengan adanya sistem ini, pengemudi dapat melakukan pengereman saat hendak ingin menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya agar tidak menabrak. Selain itu, sistem ini dapat meminimalkan potensi kecelakaan yang cukup serius.

Bagaimana Brake System Bekerja?

Brake system memiliki mekanisme kerja yakni mengubah energi kinetik (gerak) menjadi energi kalor (panas). Ketika pengemudi menginjak pedal rem, akan terjadi energi kinetik. Energi tersebut lalu disalurkan ke sistem pengereman.

Pada proses pengereman ini, terjadi gesekan antara piringan, kanvas rem hingga pad rem sehingga menghasilkan panas (energi kalor). Energi kalor tersebut nantinya akan bercampur dengan udara sekitar sehingga menghasilkan daya pengereman. Namun, apabila panas yang dihasilkan terlalu berlebihan, maka dapat menyebabkan kemacetan rem sehingga daya rem berkurang.

Mengingat pentingnya sistem pengereman pada kendaraan, pastikan komponennya selalu diperhatikan. Apabila kampas rem dan komponen lainnya sudah aus, segera lakukan ganti di bengkel.

