HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Isuzu Jadi Pindahkan Pabrik dari Thailand ke Indonesia pada 2024?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |11:23 WIB
Isuzu Jadi Pindahkan Pabrik dari Thailand ke Indonesia pada 2024?
Isuzu jadi pindahkan pabrik ke Indonesia tahun ini? (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pada pertengahan 2023 lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Isuzu berencana memindahkan pabrik dari Thailand ke Indonesia pada 2024. Bagaimana realisasi rencana pemindahan pabrik tersebut?

Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Yuzak Kristian menyebut hanya mengikuti arahan prinsipal di Jepang.

“UD Truck kan sudah menjadi grupnya Isuzu kan. Jadi intinya policy apapun yang dilakukan oleh Isuzu sebagai pemilik keluarga besarnya ya kita ngikut,” kata Yuzak di Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Sementara itu, Marketing Communications Manager IAMI Puti Annisa Moeloek mengungkapkan belum bisa menyampaikan secara rinci mengenai hal tersebut. Namun, ia mengatakan diskusi antara prinsipal di Jepang dan IAMI masih berlangsung.

“Pada intinya Isuzu ada kerjasama dengan UD Trucks, segala perpindahan itu sebetulnya kita belum bisa kasih yang pasti, karena itu pembicaraan tingkat tinggi di sana,” ucap Puti.

“Jadi belum turun (informasi) tapi emang kerja sama dengan UD Trucks sudah ada karena dari sana ibunya udah ijab kabul, di sini pasti ijab kabul juga. Tapi kapannya aku belum bisa kasih kepastian karena dari sananya belum ada informasi yang turun ke IAMI,” sambungnya.

Sebelumnya, Menperin menyebut Isuzu akan memindahkan pabrik dari Thailand ke Indonesia.

“Pihak Isuzu menyampaikan akan memindahkan pabrik truk dari Thailand ke Indonesia dan mulai berproduksi pada 2024,” kata Agus dalam keterangan resmi, Rabu (7/6/2023).

Pabrik yang akan dipindahkan tersebut memproduksi UD Trucks yang semula dimiliki Volvo dan diambil alih oleh Isuzu pada 2019. Menperin berjanji mempermudah proses pemindahan tersebut.

