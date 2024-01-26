Beda dengan Nikel, Luhut Bilang Baterai LFP Tak Dapat Didaur Ulang

JAKARTA – Usai disinggung dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1/2024), baterai LFP (lithium ferro phosphate) masih menjadi pembicaraan. Baterai itu disebut tak menggunakan nikel yang banyak terkandung di Indonesia.

Diketahui, nikel menjadi salah satu bahan baku baterai, seperti jenis lithium-ion atau NMC (nikel mangan kobalt). Namun, harganya yang cukup mahal membuat sejumlah pabrikan beralih menggunakan baterai jenis LFP untuk mobil listrik.

Produsen otomotif China saat ini paling banyak menggunakan baterai LFP untuk kendaraan listrik mereka. Padahal, ada kerugian dari penggunaan baterai LFP untuk masa depan lingkungan.

Sementara nikel disebut memiliki sejumlah keunggulan jika digunakan untuk baterai kendaraan listrik, salah satunya dapat didaur ulang. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

“Selain itu publik perlu tahu bahwa lithium baterai berbasis nikel itu bisa didaur ulang, sedangkan baterai LFP sejauh ini masih belum bisa didaur ulang. Tetapi sekali lagi, teknologi itu terus berkembang,” ujar Luhut dikutip dari Instagram resminya.

“Kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan China, tadi lithium battery juga kita kembangkan dengan China maupun dengan lain-lain,” sambungnya.