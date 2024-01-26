Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kominfo Siapkan Aturan Baru, Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:48 WIB
Kominfo Siapkan Aturan Baru, Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum Indonesia
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerbitkan peraturan baru yang mengatur industry game di Indonesia. Menurut informasi, Peraturan Menteri (Permen) baru yang saat ini tengah disiapkan KOminfo akan mewajibkan publisher game untuk berbadan hukum Indonesia.

"Terkait Permen Game, jadi game itu kita membangun sebuah sistem. Misal Mobile Legends yanah publishernya harus ada PT Indonesia, sesuai aturan yang ada," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Jumat (26/1/2024).

Semmy, sapaan Semuel, menjelaskan aturan tersebut dibuat demi menjaga ekosistem industri game agar berjalan dengan baik. Nantinya, pelaku usaha game juga wajib mendeklarasikan apakah mereka berdiri sebagai publisher atau distributor.

"Kalau distributor kan bisa aja ada di Google Play atau App Store, itu distribusi, atau dia ada di distributor lainnya. Mungkin saja distributor bisa jadi publisher, nah ini mereka harus declare. Sekarang kita lihat siapa yang memegang right (hak publikasi) -nya, itu dia harus berbadan hukum Indonesia," lanjutnya.

Selain mengharuskan publisher game berbadan hukum Indonesia, Kominfo juga berencana untuk meregulasi lembaga rating game. Disebutkan Semmy, ini nantinya akan berada di bawah Presiden langsung.

Halaman:
1 2
      
