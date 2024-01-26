Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kepo Siap Merevolusi Pasar Isi Ulang Digital

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |13:42 WIB
Kepo Siap Merevolusi Pasar Isi Ulang Digital
Kepo siap merevolusi pasar isi ulang digital. (Foto: dok Kepo)
JAKARTA - Kepo memulai perjalanannya sebagai platform B2B isi ulang digital pada 2017. Produk ini mendapatkan daya tarik di pasar isi ulang digital dengan pertumbuhannya yang luar biasa.

Bersiap untuk IPO pada paruh pertama 2025, Kepo berekspansi ke pasar B2C, membangun kesuksesannya di sektor B2B dengan meluncurkan Kepo.id, sebuah layanan top up game.

Kesuksesan Kepo bukan hanya tentang angka. Kepo terus berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana semua konsumen memiliki akses ke layanan isi ulang digital yang nyaman dan terjangkau.

Strategi Kepo adalah mengembangkan dan mengembangkan platform dan layanannya dengan berfokus pada masalah pelanggan terlebih dahulu. Budaya Kepo yang selalu bertanya "Mengapa?" adalah yang mendorong kesuksesan bisnisnya.

Pada 2024, Kepo meluncurkan Kepo.id, layanan top up game, dan memulai perjalanannya ke bisnis B2C. Dengan pertumbuhan industri game yang sangat pesat di Indonesia, permintaan pasar terus meningkat, dan Kepo bertujuan untuk menyediakan layanan isi ulang digital all-in-one yang nyaman dan terjangkau bagi 40 juta gamer di Indonesia, dimulai dengan layanan isi ulang game.

