HOME OTOTEKNO TECHNO

Vivo Y100 5G Tampil Elegan dengan Inovasi Kulit Fiber Premium dan Teknologi Anti-Stain Coating

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:57 WIB
Vivo Y100 5G Tampil Elegan dengan Inovasi Kulit Fiber Premium dan Teknologi Anti-Stain Coating
Brand Ambassador Vivo Y Series Yuki Kato. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vivo Y100 5G hadir di Indonesia dengan sejumlah inovasi baru. Beberapa inovasi yang ditampilkan terlihat dalam desain smartphone terbaru Vivo yang diluncurkan pada Kamis, (25/1/2024) itu.

Menggunakan frame metallic 2.5 D, Vivo Y100 5G dibalut kulit fiber premium pada panel belakangnya, yang memberikan kesan estetik dan tekstur yang mewah. Selain hadir dengan warna ungu yang lembut, kulit fiber premium ini juga memiliki daya tahan yang baik.

“Ini menunjukkan kemampuan Vivo untuk beriniovasi, yang tidak hanya terlihat estetik, tetapi juga menghadirkan pengalaman tekstur yang mewah karena berstandar flagship,” kata Yuki Kato selaku brand ambassador Vivo Y Series.

Untuk melindungi kulit fiber premium Vivo Y100 5G dari noda, Vivo menggunakan teknologi anti-stain coating. Teknologi yang dipatenkan Vivo ini membuat semua noda pada Vivo Y100 5G dapat dengan mudah dibersihkan, bahkan tumpahan kopi sekalipun, seperti yang terlihat pada demonstrasi yang dilakukan Yuki Kato pada acara peluncuran.

Vivo Y100 5G juga menggunakan IP 54 rating anti air dan debu sebagai perlindungan.

Vivo Y100 5G hadir dalam dua warna, Ungu Anggrek dan Hitam Onyx.

