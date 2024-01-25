Pede, Vivo Jamin Penggantian Gratis Baterai Vivo Y100 5G Selama 4 Tahun

JAKARTA – Vivo Y100 5G telah resmi diluncurkan di Indonesia pada Kamis, (25/1/2024) dengan mengusung sejumlah fitur unggulan Vivo. Selain dari sisi desain yang menggunakan menggunakan kulit fiber premium dan teknologi anti-stain coating, keunggulan baterai juga menjadi fitur yang ditonjolkan pada smartphone ini.

Seperti Vivo Y Series sebelumnya, Vivo Y100 5G juga hadir dengan baterai berkapasitas besar, 5.000 mAh yang didukung dengan FlashCharging 80 W. Flash charging Vivo ini merupakan pengecasan baterai tercepat di kelasnya.

Menurut Product Manager Vivo Y Series, Gilang Pamenan, fitur flash charging ini merupakan solusi yang dihadirkan Vivo untuk mengatasi lamanya waktu pengisian daya baterai berkapasitas besar.

“Baterai besar pengecasannya lama… Vivo mencoba memahami permasalahan tersebut dan kami mencoba menghadirkan solusi melalui Vivo Y100 5G yang akan hadir dengan pengecasan tercepat di kelasnya, melalui 80 W FlashCharge” kata Gilang.

Fitur FlashCharge ini jug hadir dengan teknologi 24 Dimension Security Protection yang memberikan perlindungan lebih pada baterai dari berbagai potensi kerusakan termasuk pada saat pengisian daya.

Selain itu, Vivo Y100 5G juga memiliki fitur Nighttime Charging Protection, yang memudahkan pengisian daya di malam hari, jika pengguna ingin meninggalkan ponsel dalam keadaan mengisi daya saat tidur. Fitur ini akan memperkirakan kapan pengguna akan tidur, sehingga akan secara otomatis menghentikan arus pengisian daya baterai.