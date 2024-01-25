Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Harga Realme Note 50 Dianggap Tak Wajar hanya Rp1 Jutaan

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:17 WIB
Harga Realme Note 50 Dianggap Tak Wajar hanya Rp1 Jutaan
Tampilan Realme Note 50 yang disebut memiliki harga Rp1 jutaan. (Foto: Realme)
A
A
A

JAKARTA - Ponsel asal negara Tiongkok Realme baru saja meluncurkan ponsel terbarunya Realme Note 50. Ponsel seri ini mulai didebutkan di Filipina pada Rabu (24/1/2024). Realme Note 50 hadir dengan spesifikasi lihai namun dipatok dengan yang harga tak kira-kira alias geleng geleng, yakni mulai dari Rp1 jutaan saja.

Menjadi keluaran pertama Realme dengan seri Note, ponsel ini memiliki tampilan cukup mewah sebagai ponsel entry-level. Dilengkapi tiga konfigurasi kamera boba mirip iPhone yang kamera belakang utama 13MP dengan sensor sekunder dan kamera selfie 5MP.

Realme Note 50 ini dibanderol dengan harga 3.599 Peso Filipina atau sekitar Rp1 jutaan. Dengan harga tersebut, ponsel ini memiliki layar HD+ 6,74 inci dengan kecepatan refresh 90Hz yang didukung oleh Unisoc T612 SoC dan puncak kecerahan hingga 560 nit.

Ponsel ini menawarkan dua pilihan warna yakni Midnight Black dan Sky Blue. Sepertiga lapisan belakang ponsel bertipe glossy, sedangkan lapisan sisanya terlihat matte. Penyimpanannya sebesar 4/64GB dan didukung kapasitas baterai 5.000mAh.

Melansir dari Gadgets360 pada Kamis (25/1/2024), Qi Chase selaku Wakil Presiden Realme mengkonfirmasi bahwa Realme Note 50 juga akan segera debut di Vietnam, Thailand, Italia, Bangladesh, dan Myanmar. Ia juga mengabarkan ada dua perangkat Realme Note lainnya yang akan diluncurkan akhir tahun ini.

Realme Note 50 ini telah didukung oleh fitur anti debu dan air IP54. Selain itu, terdapat pemindai sidik jari yang dipasang di samping untuk identifikasi kunci ponsel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/57/3144417/realme_gt7_series-2yHn_large.jpg
Realme GT7 Series Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp6 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047438/realme_gt3_gunakan_teknologi_fastcharging_240w-1IGi_large.jpg
Realme Pamer Teknologi Fastcharging 300W, 0-15 Persen Hanya 32 Detik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/57/3028920/realme_13_series_teaser-Z1Fi_large.jpg
Realme 13 Pro Akan Dilengkapi dengan Kamera Berbasis AI,
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/57/3018617/realme_gt_6-VF1e_large.jpg
Realme GT 6 Usung Layar Terang Dilengkapi AI, Bisa Hemat Baterai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/57/2992631/realme_gt_neo_5_se-3P0T_large.jpg
Bocoran Realme GT Neo 6 SE, Gunakan Snapdragon 8s Gen 3 dan Baterai 5.500 mAh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/57/2985159/realme_12_5g-phea_large.jpg
Realme 12 5G Segera Meluncur di Indonesia dengan Fitur Dynamic Button, Ini Fungsinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement