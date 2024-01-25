Harga Realme Note 50 Dianggap Tak Wajar hanya Rp1 Jutaan

JAKARTA - Ponsel asal negara Tiongkok Realme baru saja meluncurkan ponsel terbarunya Realme Note 50. Ponsel seri ini mulai didebutkan di Filipina pada Rabu (24/1/2024). Realme Note 50 hadir dengan spesifikasi lihai namun dipatok dengan yang harga tak kira-kira alias geleng geleng, yakni mulai dari Rp1 jutaan saja.

Menjadi keluaran pertama Realme dengan seri Note, ponsel ini memiliki tampilan cukup mewah sebagai ponsel entry-level. Dilengkapi tiga konfigurasi kamera boba mirip iPhone yang kamera belakang utama 13MP dengan sensor sekunder dan kamera selfie 5MP.

Realme Note 50 ini dibanderol dengan harga 3.599 Peso Filipina atau sekitar Rp1 jutaan. Dengan harga tersebut, ponsel ini memiliki layar HD+ 6,74 inci dengan kecepatan refresh 90Hz yang didukung oleh Unisoc T612 SoC dan puncak kecerahan hingga 560 nit.

Ponsel ini menawarkan dua pilihan warna yakni Midnight Black dan Sky Blue. Sepertiga lapisan belakang ponsel bertipe glossy, sedangkan lapisan sisanya terlihat matte. Penyimpanannya sebesar 4/64GB dan didukung kapasitas baterai 5.000mAh.

Melansir dari Gadgets360 pada Kamis (25/1/2024), Qi Chase selaku Wakil Presiden Realme mengkonfirmasi bahwa Realme Note 50 juga akan segera debut di Vietnam, Thailand, Italia, Bangladesh, dan Myanmar. Ia juga mengabarkan ada dua perangkat Realme Note lainnya yang akan diluncurkan akhir tahun ini.

Realme Note 50 ini telah didukung oleh fitur anti debu dan air IP54. Selain itu, terdapat pemindai sidik jari yang dipasang di samping untuk identifikasi kunci ponsel.