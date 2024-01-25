Advertisement
TECHNO

Vivo Y100 5G Resmi Meluncur di Indonesia, Simak Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:30 WIB
Vivo Y100 5G Resmi Meluncur di Indonesia, Simak Spesifikasi dan Harganya
JAKARTAVivo memperkenalkan smartphone Y series terbarunya, Vivo Y100 5G, dalam peluncuran eksklusif, Kamis, 25 Januari 2024. Smartphone ini hadir dengan sejumlah inovasi baru, terutama dalam desain yang menggunakan kulit fiber premium dan teknologi anti-stain coating.

Vivo Y100 5G menggunakan frame metallic 2.5 D dan kulit fiber premium yang memberikan kesan estetik dan tekstur yang mewah. Material ini dilindungi dengan teknologi anti-stain coating, yang merupakan paten Vivo. Dengan teknologi ini berbagai noda, bahkan tumpahan kopi di Vivo Y100 5G akan dapat dengan mudah dibersihkan. Vivo Y100 5G juga menggunakan IP 54 rating anti air dan debu sebagai perlindungan.

Dengan desain tipis, hanya 7,79 mm dan berat 185 g, Vivo Y100 5G bisa dipegang dengan nyaman di genggaman. Vivo Y100 5G hadir di Indonesia dalam dua pilihan warna Ungu Anggrek dan Hitam Onyx.

Selain desainnya yang elegan, Vivo Y100 5G juga hadir dengan didukung oleh chipset Snapdragon 4 Gen 2 5G dan 8+8 GB RAM dan penyimpangan hingga 256 GB.

Product Manager Vivo Y Series Gilang Pamenan menjamin Vivo Y100 5G dapat memberikan perfoma yang oke dan stabil dengan penggunaan Snapdragon 4 Gen 2 5G ini.

Halaman:
1 2 3
      
