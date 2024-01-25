Microsoft Hadirkan Meeting 3D dan VR di Microsoft Teams, Buat Rapat Online Lebih Interaktif

JAKARTA - Microsoft Teams mendapatkan peningkatan dengan diluncurkannya dukungan 3D dan VR yang imersif dalam layanan rapat onlinenya. Fitur ini membuat penggguna seakan mendapatkan pengalaman rapat yang nyata meski sebenarnya dilakukan secara online.

Sebagaimana dilansir dari The Verge, Kamis (25/1/2024), pengguna dapat berpartisipasi dalam rapat 3D virtual, dan fitur audio spasial yang mengesankan, meniru kemampuan melakukan percakapan langsung seperti yang dilakukan di kantor.

Dan yang menariknya lagi dengan dukungan 3D, meeting online bisa berjalan dengan lebih interaktif, pengguna bisa memainkan game seperti melempar bean bag dan lainnya di ruang 3D yang mungkin belum pernah ditemui sebelumnya.

Semua fitur ini, termasuk ruang imersif di Teams, akan tersedia untuk paket bisnis Microsoft Teams. Perusahaan juga menyediakan layanan premium berbayar bagi pengguna yang ingin merasakan ruang 3D imersif yang jauh lebih menarik.

Bagi Anda yang ingin merasakan sensai baru meeting online, diwajibkan terlebih dahulu memiliki perangkat AR/VR untuk melakukannya. Saat ini Microsoft telah memberikan dukungan terhadap perangkat Meta's Quest.

(Rahman Asmardika)