HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengatasi WhatsApp Kadaluarsa agar Kembali Normal

Hana Mufidah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |17:50 WIB
Cara Mengatasi WhatsApp Kadaluarsa agar Kembali Normal
JAKARTA - Ternyata begini cara mengatasi WhatsApp kadaluarsa agar kembali normal. Sebenarnya aplikasi dengan logo telepon ini bisa kadaluarsa juga. WhatsApp yang kadaluarsa diakibatkan karena aplikasi yang tidak diperbarui.

Menggunakan aplikasi versi lawas dan sudah usang membuat aplikasi menjadi mudah terblokir oleh pihak WhatsApp. Secara rutin, WhatsApp terus memperbarui aplikasinya untuk menangani kerusakan teknis dalam aplikasi.

WhatsApp yang sudah kadaluarsa akan muncul sebuah notifikasi bertuliskan This Version of WhatsApp has Expired Error. Biasanya notifikasi ini muncul ketika pengguna hendak menggunakan WhatsApp Web yang perlu dihubungkan dengan WhatsApp di ponsel.

Namun tidak perlu khawatir, Okezone Techno akan berikan langkah-langkah untuk mengatasi WhatsApp kadaluarsa agar kembali normal.

Mulai Ulang Perangkat.

Memulai ulang ponsel dapat membantu menyegarkan sistem perangkat termasuk WhatsApp.

Perbarui Aplikasi

Karena kadaluarsa terjadi akibat usangnya versi WhatsApp yang digunakan, meng-update aplikasi menjadi salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi WhatsApp yang tidak bisa digunakan.

Menghapus Cache WhatsApp

WhatsApp yang sudah kadaluarsa kemungkinan berakibat karena cache aplikasi sudah penuh. Anda bisa menuju pada aplikasi Pengaturan bawaan ponsel, dan cari menu Aplikasi. Temukan aplikasi WhatsApp dan hapus cache.

