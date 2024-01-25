Berapa Pajak Moge Harley Davidson?

JAKARTA - Harley Davidson telah menjadi idaman favorit para pencinta motor mewah di Indonesia. Selain mengusung desain yang garang dan ternyata ada aspek lain yang perlu diperhatikan oleh para pemilik motor ini, yaitu biaya pajak.

Sebelumnya, motor ini sempat ramai dibicarakan di Indonesia karena terkait kasus penganiayaan Mario Dandy. Ia memiliki sebuah motor yang mahal dan mewah yaitu Harley Davidson Street Glide.

Lantas berapa pajak yang dibayarkan untuk sebuah motor sekelas Harley Davidson?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (25/1/2024), inilah biaya dan perhitungan pajak dari motor Harley Davidson.

Motor ini dilengkapi dengan mesin Milwaukee-Eight™️ 114 berkapasitas 1.868 cc dan sistem bahan bakar injeksi, memberikan tenaga sebesar 93 hp dan torsi sebesar 158 Nm.