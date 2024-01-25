Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Presiden Jokowi Sempat Diduga Bocor Ban, Ini Kelebihan Ban RFT

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |17:12 WIB
Mobil Presiden Jokowi Sempat Diduga Bocor Ban, Ini Kelebihan Ban RFT
Mobil kepresidenan sempat diduga bocor ban, ini kelebihan ban RFT. (tangkapan layar/X/03_nakula)
A
A
A

JAKARTA - Beredar viral di media sosial (medsos) mobil presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami bocor ban di Blora, Jawa Tengah, pada Senin (22/1/2024). Meski kemudian diketahui, ban mobil kepresidenan tidaklah bocor.

Mobil kepresidenan Jokowi diketahui adalah Mercedes-Benz S600 Guard W221 lansiran 2008. Mobil yang digunakan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah memakai spesifikasi khusus run flat tire (RFT).

"Kalau secara spesifikasi kendaraan presiden menggunakan spesifikasi khusus RFT + anti peluru,” kata Deputy Director Marketing Communication & PR PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Kariyanto Hardosoemarto saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (25/1/2024).

Apa itu ban RFT? RFT adalah ban yang tahan digunakan, meski sudah bocor. Artinya, mobil tetap bisa berjalan dalam kecepatan dan jarak maksimal tertentu, meski ban dalam keadaan kempis atau bocor.

Ini menjadi salah satu keunggulan ban RFT. Mobil jadi tak perlu membawa ban serep.

Pengendara bisa berjalan dengan aman sampai ke service area untuk mengganti ban atau setidaknya menuju tempat yang lebih aman. Ban RFT diklaim bisa melakukan perjalanan hingga 80 km dengan kecepatan hingga 80 km/jam.

Meski ban didesain untuk mobilitas jangka panjang, pengemudi tetap akan mendapat peringatan melalui sistem pemantauan tekanan ban mobil. Ban RFT yang tidak terisi angin sepenuhnya tidak nampak kempis secara menyeluruh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167708/aurus_senat_l700-DgBt_large.jpg
Spesifikasi Limosin Mewah yang Ditumpangi Putin dan Kim Jong Un Usai Usai Parade Militer China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/52/3086886/mercedes_benz_s450-tGrN_large.jpg
3 Faktor yang Harus Dipenuhi untuk Jadi Mobil Kepresidenan, Tak Cuma Antipeluru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/52/3086898/presiden_soeharto_menggunakan_mobil_mercedes_benz_500_sel-VUMo_large.jpg
Kisah Montir Ketar-Ketir Disuruh Menghadap Presiden Soeharto Gara-Gara Mobil Presiden Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/52/3086727/mobil_kepresidenan-UgBS_large.jpg
Kisah Menegangkan Mobil Presiden Soeharto Diisi Bensin Campur Minyak Tanah, Teknisi : Matilah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/52/3080008/maung_mv3_garuda_limousine-aHcd_large.jpg
Viral Maung Garuda yang Dipakai Prabowo Masuk Bengkel, Netizen : Baru Berapa Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/52/3077636/presiden_prabowo_subianto_menyapa_masyarakat_dari_mobil_maung_garuda-qSUL_large.jpg
Segini Harga Maung Garuda, Mobil Buatan PT Pindad yang Dipakai Prabowo Arak-arakan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement