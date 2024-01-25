Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Isuzu Jual 30 Ribu Unit Sepanjang 2023, Elf Jadi Terlaris

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:22 WIB
Isuzu Jual 30 Ribu Unit Sepanjang 2023, Elf Jadi Terlaris
Isuzu jual 30 ribu unit sepanjang 2023, Elf jadi terlaris. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA – PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mencatatkan penjualan 30.085 unit pada 2023. Selain itu, sebagai perusahaan otomotif yang fokus pada bidang industri dan komersial, Isuzu menguasai pangsa pasar sebesar 27,7 persen.

Diketahui, pasar kendaraan komersial di Indonesia menurun akibat sejumlah faktor. Di tengah kondisi itu, Isuzu berhasil menarik perhatian konsumen Tanah Air dengan mencatatkan rekor penjualan.

President Director PT IAMI, Yusak Kristian Solaeman, menyatakan pihaknya senang dengan pencapaian pada 2023. Pihaknya pun optimistis akan mengulangi pencapaian serupa pada 2024.

“Kami bersyukur bisa melewati tahun 2023 dan menorehkan pencapaian yang sangat baik dengan memegang teguh prinsip Cautious Optimism. PT IAMI berhasil memaksimalkan sumber daya yang kami miliki serta memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada di tahun 2023,” kata Yusak di Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Sepanjang 2023, Isuzu menjual 30.085 unit kendaraan atau setara 27,7 persen total market kendaraan niaga di Indonesia. Isuzu Elf menjadi produk terlaris dengan penjualan 14 ribu unit.

Selanjutnya Isuzu Traga dengan penjualan lebih dari 11 ribu unit. Secara persentase, kenaikan yang terbesar ada di Isuzu GIGA dari sektor komersial, dengan peningkatan sebesar 34,5 persen, dan Isuzu Mu-X dari sektor komersial ringan yang meningkat 94,7 persen.

Prestasi pada 2023 juga menambah deretan performa luar biasa PT IAMI selama 4 tahun. Sementara untuk suku cadang naik sebesar 19,8 persen. Catatan ini menjadi capaian terbaru Isuzu di Indonesia.

Topik Artikel :
PT IAMI Isuzu Traga ELF Isuzu
