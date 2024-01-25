Dijamin Tetap Nyaman, Mitsubishi XForce Siap Terjang Berbagai Medan dan Kondisi Jalan

Mitsubishi XForce siap terjang berbagai medan dan kondisi jalan. (Foto: MMKSI)

JAKARTA - Kenyamanan dan keamanan merupakan kata kunci yang selalu digunakan orang ketika memilih mobil untuk dia kendarai. Dua hal ini yang diusung dalam compact SUV terbaru PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), XForce.

Fitur-fitur canggih yang saat ini ada dikembangkan dan diimplementasikan untuk semakin menaikkan level atas kenyamanan dan keamanan serta memberikan sensasi menyenangkan dalam Mitsubishi XForce.

Sederet fitur canggih tersebut dinikmati Okezone saat melakukan test drive XForce baru-baru ini. Menjalani jalur Yogyakarta-Semarang, berbagai medan dan kondisi dilalui tanpa hambatan. Mitsubishi XForce siap menerjang berbagai medan dan kondisi jalan.

Mitsubishi XForce (Foto: MMKSI)





Jalur perkotaan yang padat kendaraan berubah menjadi seperti 'makanan empuk' untuk Mitsubishi XForce. Proposionalnya dimensi XForce memudahkan pengemudi untuk bergerak lincah menyelinap di antara kendaraan lain. Hal ini didukung tenaga mesin mobil tidak berkurang saat beranjak setelah mengerem ataupun keluar dari tikungan.

XForce yang memiliki ground clearence 222 mm membuat pengemudi tidak perlu merasa khawatir saat melewati gundukan maupun lobang di jalan. Walau begitu, situasi di dalam mobil tetap terasa nyaman.

Fitur-fitur keamanan canggih juga terbungkus dalam XForce. Mulai dari sistem blind spot warning yang membuat pengemudi tetap waspada akan kendaraan yang berada di luar jangkauan mata.

Juga adanya sistem kontrol canggih (active stability control) dan sistem pengereman terkini yang membuat tetap aman meski dilakukan secara mendadak.

XForce juga dilengkapi dengan empat drive mode. Ini merupakan fitur yang membuat mobil mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi jalan, baik itu situasi normal, wet, grave atau mud.

Misalnya, saat hujan melanda, Okezone yang mengemudikan XForce memilih mode "wet". Berkendara terasa lebih aman kala aspal basah.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Rifat Sungkar mengungkapkan jika drive mode yang menjadi ciri khas XForce ini melibatkan teknologi canggih.

“Keempat drive mode ini tidak hanya terkait dengan transmisi, melainkan lebih fokus pada kontrol throttle, Active Yaw Control (AYC), dan sistem rem. Semua komponen ini dikalibrasi dengan cermat untuk memberikan respons optimal sesuai dengan kondisi jalan yang dihadapi,” kata Rifat di Yogyakarta, Senin 4 Desember 2023 malam.

Fitur-fitur tersebut, kata dia, dirancang dengan tindakan preventif untuk menghadapi berbagai tantangan di jalan. Sebagai contoh, saat cuaca hujan, throttle control akan disetel untuk respons gas yang lebih lambat, sementara sistem rem akan merespons dengan lebih cepat.