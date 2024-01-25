Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ban Mobil Presiden Jokowi Diduga Bocor, Ini Penjelasan Mercedes-Benz Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |12:33 WIB
Ban Mobil Presiden Jokowi Diduga Bocor, Ini Penjelasan Mercedes-Benz Indonesia
Viral mobil Presiden Jokowi diduga bocor, ini penjelasan Mercedes-Benz. (tangkapan layar/X/@03_nakula)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial mobil kepresidenan RI 1 dinarasikan mengalami pecah ban di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Senin (22/1/2024). Paspampres tampak sibuk seperti sedang mengganti ban belakang kanan.

“Ban mobil RI bocor,” demikian keterangan postingan video dalam akun X (Twitter) @03_nakula.

Tampak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berjalan-jalan sambil, diduga menunggu mobilnya selesai dibenahi.

Sekadar informasi, mobil kepresidenan yang digunakan Jokowi sudah dipakai sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mobil itu adalah Mercedes-Benz S600 Guard W221 lansiran 2008, yang sudah dibekali fitur Run Flat Tire (RFT) dan ban antipeluru.

Terkait hal ini, Deputy Director Marketing Communication & PR PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Kariyanto Hardosoemarto mengatakan, sejauh ini belum ada laporan mengenai ban mobil kepresidenan yang dinarasikan alami kebocoran.

“Sejauh ini tidak ada laporan yang masuk kepada kami atau kepada dealer kami mengenai kejadian ban bocor dari mobil presiden. Kalau secara spesifikasi kendaraan presiden menggunakan spesifikasi khusus RFT + anti peluru,” kata Karry saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Menurut Karry, Paspampres yang seperti terlihat sibuk mengganti ban dikatakan sedang mempersiapkan baju untuk dibagikan ke warga. Ini merupakan kegiatan rutin yang kerap dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan.

“Menyangkut video yang viral kemarin, jika diamati videonya lebih cermat, paspampres yang disamping mobil itu tidak sedang memeriksa ban, tetapi sedang menyiapkan kaos yang akan dibagikan oleh presiden,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
