6 Pameran Otomotif 2024 Selain GIIAS, Ini Daftar dan Jadwalnya

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) menjadi ajang otomotif tahunan di Tanah Air. Termasuk GIIAS, pihak penyelenggara Sevent Event telah menyiapkan tujuh pameran otomotif berskala nasional di Indonesia pada 2024.

Selain GIIAS, Seven Event akan menggelar pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC), GIIAS The Series, Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), dan Indonesia Motorcycle Show (IMOS).

“Penyelenggaraan pameran dari peserta GAIKINDO dan AISI terus tumbuh, mulai dari peningkatan jumlah peserta, luasan lahan yang digunakan, ekspansi kota baru, hingga penambahan beberapa pameran baru,” kata Presiden Direktur Seven Event Andy Wismarsyah, Rabu (24/1/2024).

“Seven Event selaku pelaksana pameran berkomitmen untuk terus menampilkan inovasi pada setiap pelaksanaan pameran ditahun 2024,” sambungnya.

Pameran pertama Gaikindo pada 2024 ini akan dibuka dengan GIICOMVEC. Pameran yang dikhususkan pada kendaraan komersial ini akan dilaksanakan pada 7-10 Maret 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Selanjutnya, salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia GIIAS akan digelar pada 18-28 Juli di ICE BSD City, Tangerang. GIIAS dipersiapkan sebagai satu dari pameran otomotif terbesar di ASEAN.

“Dengan jumlah peserta kendaraan bermotor yang mencapai 49 merek, dan 44 kendaraan baru yang diluncurkan pada GIIAS 2023 lalu, posisi GIIAS sejajar dengan pameran otomotif di Thailand. Untuk itu, penyelenggaraan GIIAS akan terus dikembangkan, dengan penambahan luas yang signifikan di area parkir,” ujar Andy.

GIIAS The Series juga akan digelar di 3 kota besar, yaitu yakni Surabaya, Bandung, dan Semarang. Ajang ini akan dimulai dari GIIAS Surabaya yang digelar di Grand City Convex, Surabaya, pada 28 Agustus-1 September.