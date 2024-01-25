Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Digelar 18-28 Juli, GIIAS 2024 Dijanjikan Bakal Berbeda Dibandingkan Sebelumnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |11:43 WIB
Digelar 18-28 Juli, GIIAS 2024 Dijanjikan Bakal Berbeda Dibandingkan Sebelumnya
GIIAS 2024 dijanjikan berbeda dengan penyelenggaraannya sebelumnya. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 akan kembali digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli 2024. Ajang otomotif nasional ini dijanjikan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

President Director Sevent Event, selaku penyelenggara GIIAS, Andy Wismarsyah mengatakan, tahun ini ada banyak perubahan di pameran. Untuk GIIAS 2024, ada penambahan merek yang berpartisipasi serta perluasan area parkir.

Dengan adanya penambahan ini, Andy ingin pameran ini bisa melampaui pameran otomotif serupa di Thailand, yaitu Bangkok Motor Show. Selain itu, ia berharap pameran ini bisa mencapai level yang sama seperti Shanghai Auto Show di China.

“Dengan jumlah peserta kendaraan bermotor yang mencapai 49 merek, dan 44 kendaraan baru yang diluncurkan pada GIIAS 2023 lalu, posisi GIIAS sejajar dengan pameran otomotif di Thailand,” kata Andy di Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

“Untuk itu, penyelenggaraan GIIAS akan terus dikembangkan, dengan penambahan luas yang signifikan dan penambahan merek peserta. Lebih banyak model kendaraan untuk dapat mengejar dan menyamai penyelenggaraan pameran otomotif terbesar di dunia saat ini, Shanghai Auto Show di Tiongkok,” sambungnya.

Selain itu, GIIAS The Series bakal berlanjut dengan berlokasi di 3 lokasi, yaitu Surabaya, Semarang, dan Bandung. Area pameran di setiap kota akan diperluas untuk mengakomodasi besarnya permintaan peserta.

Halaman:
1 2
      
