Tesla Mulai Produksi Mobil Listrik Murah pada 2025

JAKARTA - Tesla segera memproduksi mobil listrik dengan harga terjangkau pada pertengahan 2025. Mobil listrik dengan harga terjangkau ini diharapkan mampu mendongkrak penjualan.

Melansir Reuters, Kamis (25/1/2024), Tesla telah menginformasikan rencana tersebut ke seluruh suplier pendukung.

Rencana dengan kode nama Redwood itu menjadi menarik karena ini bakal menjadi mobil listrik termurah yang pernah dibuat Tesla.

"Dua sumber kami memastikan mobil listrik itu tampil dalam bentuk crossover kompak," lapor Reuters.

Sementara itu, informasi lainnya disampaikan Carbuzz terkait pengembangan mobil listrik murah Tesla. Tesla dilaporkan nekat membeli dan membongkar mobil Honda Civic baru.

"Mereka ingin mencari tahu bagaimana sebuah mobil seperti Honda Civic bisa disukai karena harganya yang terjangkau, performa baik, dan popular," kata Carbuzz.