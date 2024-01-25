Skandal Berlanjut, Daihatsu Recall 322.700 Mobil

JAKARTA - Perusahaan mobil yang bernaung di bawah grup Toyota, Daihatsu, mengumumkan penarikan kembali atau recall sebanyak 322.700 unit mobil.

Melansir Carsifu, Kamis (25/1/2024), selain recall, Daihatsu memutuskan meneruskan penghentian produksi akan terus dilanjutkan hingga 16 Februari 2024.

"Daihatsu sudah menginformasikan ke Kementerian Transportasi Jepang terkait penarikan kembali 322.700 mobil. Ada dua model yang kena recall terkait kesalahan di bagian pintu mobil," lapor Carsifu.

Asia Nikkei menyebutkan, kedua mobil itu adalah mobil kembar Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy. Seperti Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza, kedua mobil tersebut berbagi platform yang sama. Keduanya juga dibuat Daihatsu.

Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy harus segera direcall karena membahayakan buat pemiliknya. Apabila terjadi tabrakan, pintu mobil Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy diyakini akan terkunci.

Kondisi itu akan sangat berbahaya karena akan sangat sulit menyelamatkan penumpang jika terjadi kecelakaan.

Sementara Nippon menyebutkan, kedua mobil yang ditarik adalah Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy yang diproduksi pada Agustus 2015 hingga Juni 2023.

"Hingga saat ini belum ada kasus yang terjadi melibatkan Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy," tulis Nippon.

Pada 20 Desemver 2023, Daihatsu akhirnya mengumumkan secara resmi hasil investigasi dari skandal manipulasi uji tabrak dari beberapa mobil produksinya. Pengumuman hasil investigasi tersebut dilakukan Daihatsu bersama Toyota yang merupakan pemegang saham mayoritas Daihatsu.