Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Skandal Berlanjut, Daihatsu Recall 322.700 Mobil

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:44 WIB
Skandal Berlanjut, Daihatsu Recall 322.700 Mobil
Skandal uji keamanan masih berlanjut, Daihatsu recall 322.700 unit mobil. (Carsifu)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan mobil yang bernaung di bawah grup Toyota, Daihatsu, mengumumkan penarikan kembali atau recall sebanyak 322.700 unit mobil.

Melansir Carsifu, Kamis (25/1/2024), selain recall, Daihatsu memutuskan meneruskan penghentian produksi akan terus dilanjutkan hingga 16 Februari 2024.

"Daihatsu sudah menginformasikan ke Kementerian Transportasi Jepang terkait penarikan kembali 322.700 mobil. Ada dua model yang kena recall terkait kesalahan di bagian pintu mobil," lapor Carsifu.

Asia Nikkei menyebutkan, kedua mobil itu adalah mobil kembar Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy. Seperti Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza, kedua mobil tersebut berbagi platform yang sama. Keduanya juga dibuat Daihatsu.

Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy harus segera direcall karena membahayakan buat pemiliknya. Apabila terjadi tabrakan, pintu mobil Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy diyakini akan terkunci.

Kondisi itu akan sangat berbahaya karena akan sangat sulit menyelamatkan penumpang jika terjadi kecelakaan.

Sementara Nippon menyebutkan, kedua mobil yang ditarik adalah Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy yang diproduksi pada Agustus 2015 hingga Juni 2023.

"Hingga saat ini belum ada kasus yang terjadi melibatkan Daihatsu Cast dan Toyota Pixis Joy," tulis Nippon.

Pada 20 Desemver 2023, Daihatsu akhirnya mengumumkan secara resmi hasil investigasi dari skandal manipulasi uji tabrak dari beberapa mobil produksinya. Pengumuman hasil investigasi tersebut dilakukan Daihatsu bersama Toyota yang merupakan pemegang saham mayoritas Daihatsu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177654/giias_2025-a1Rr_large.jpg
Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi pada September 2025, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176623/daihatsu_midget_x-KlkC_large.jpg
Ketika Bemo Legendaris Daihatsu Dihidupkan Kembali, Kini Bertenaga Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/15/3170986/ayla_ev-EcG0_large.jpg
Daihatsu Siapkan Ayla EV untuk First Car Buyer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170852/daihatsu_rocky-dIG7_large.jpg
Daihatsu Rocky Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/15/3170600/daihatsu_gran_max_blin_van_at-R4Ix_large.jpg
Daihatsu Luncurkan Gran Max Blind Van Transmisi Otomatis, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167164/daihatsu_rocky_hybrid-HPmy_large.jpg
Ini Harga dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Rocky Hybrid 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement