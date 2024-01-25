Tampangnya Mirip Karakter GTA 6, Pria Ini Tuntut Rockstar dan Take Two Rp10 Miliar

JAKARTA – Seorang pria menuntut Rockstar Games dan Take Two untuk lantaran ada kemiripan antara dirinya dengan salah satu karakter dalam game Grand Theft Auto (GTA) 6. Tak tanggung-tanggung, Lawrence Sullivan atau yang juga dikenal sebagai “Florida Joker” menuntut royalty sebesar USD 10 juta atau sekira Rp10 miliar pada dua perusahaan tersebut.

Sullivan bersikeras bahwa pengembang telah mencuri kemiripannya untuk trailer GTA 6 yang dirilis pada Desember lalu. Dia menyebut tidak ada seorang pun yang lebih mirip dari karakter pria dengan muka penuh tatto di GTA 6 selain dirinya.

"GTA… kita harus bicara. Saya sebenarnya tidak mencoba untuk menuntut kalian semua, jadi saya akan memberi kalian waktu tambahan satu bulan," kata Sullivan dalam sebuah video TikTok, seperti dikutip dari Games Radar pada Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut Sullivan yang juga merupakan TikToker cukup terkenal itu mengklaim bahwa dirinya telah sangat berkontribusi dalam promosi game open world tersebut. Menurutnya, kontroversi yang dia lakukan telah membuat GTA 6 semakin populer.

"Kalian semua lihat apa yang saya lakukan untuk game ini. Kami membuat berita, kami membuat blog, semua orang meliput saya. Hubungi saya, biarkan saya menyuarakan karakternya. Beri saya lebih banyak alur cerita dalam game," ujarnya.