HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Render Ungkap Tampang Pixel 9 Pro, Seperti Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:57 WIB
Bocoran Render Ungkap Tampang Pixel 9 Pro, Seperti Apa?
A
A
A

JAKARTA – Bocoran tentang smartphone Google Pixel 9 Pro untuk pertama kalinya muncul secara online. Berdasarkan render gambar yang beredar, Google 9 Pro tampaknya akan hadir dengan wajah baru yang berbeda dari pendahulunya.

Dilansir dari 9To5Google, Rabu (24/1/2024), render gambar yang datang dari @OnLeaks dan MySmartPrice menampilkan bagaimana Pixel 9 Pro memiliki fitur tepi datar yang sedikit melengkung ke layar dan panel belakang.

Ini sangat kontras dengan rel melengkung pada seri Pixel 6 hingga Pixel 8 Pro yang meluncur sebelumnya. Selain itu, meski tombol power dan volume rocker tetap berada di tepi kanan namun Google telah memindahkan slot SIM ke bagian bawah.

Posisi slot SIM ini berada di sebelah kanan port USB-C. Untuk sisi kirinya dibiarkan polos, sementara bagian atas adalah rumah bagi komponen antena mmWave. Yang menarik adalah setiap sisi memiliki garis potongan ala perangkat iPhone.

Untuk modul kamera belakangnya terinspirasi dari Pixel Fold, dengan bentuk seperti pil yang memanjang horizontal dari kiri ke kanan. Tiga kamera ada di dalamnya, ditempatkan berdampingan dengan flash dan sensor suhu.

Halaman:
1 2
      
