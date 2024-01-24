5 Tips Agar Hasil Foto Realme C67 Makin Oke

JAKARTA – Setiap orang tentu menginginkan hasil foto yang diambil bagus dan enak dilihat, terutama jika mengambil gambar dengan menggunakan kamera ponsel. Bagi para pengguna realme C67, hal ini bisa dengan mudah dilakukan, apalagi dengan kamera yang diusung smartphone ini.

Ada sejumlah fitur kamera yang bisa dimanfaatkan para pengguna realme C67 untuk membuat momen yang ditangkap menjadi lebih menarik. Lantas apa saja itu? Berikut ini adalah tips-tipsnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (23/1/2024):

1. Gunakan kamera utama 108MP

Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan kamera utama 108MP. Untuk diketahui, dengan kamera tersebut memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil foto yang tajam dan detail dengan resolusi mencapai 12000*9000.

2. Gunakan fitur 3x In-sensor zoom

Selanjutnya bisa menggunakan fitur 3x In-sensor Zoom. Fitur ini mampu memberikan hasil foto yang jauh lebih baik dibandingkan dengan zoom digital karena memanfaatkan 12 juta piksel di bagian tengah sensor 108MP untuk memungkinkan pengambilan foto tanpa kehilangan piksel.

3. Manfaatkan fitur 3x portrait dan kontrol manual

Untuk foto yang fokus pada subjek utama dapat menggunakan fitur 3x portrait dengan memberikan efek bokeh pada hasil gambar. Selain itu, menggunakan kontrol manual seperti slider brightness dapat meningkatkan kualitas dari area yang ingin difokuskan.