HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Prediksi Akan Ada 1 Miliar Robot Humanoid di Bumi pada 2040

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:31 WIB
Elon Musk Prediksi Akan Ada 1 Miliar Robot Humanoid di Bumi pada 2040
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Miliarder dan taipan teknologi Elon Musk memprediksi akan ada sekira 1 miliar robot humanoid di Bumi pada tahun 2040 mendatang. Menurut Musk, ini bisa terjadi jika fondas peradaban manusia stabil.

Pernyataan itu disampaikan Musk di X setelah David Holz, pendiri laboratorium penelitian kecerdasan buatan (AI) Midjourney meramalkan kehadiran banyak robot di masa mendatang. Musk pun kemudian mendukung embenarkan prediksi Holz tersebut.

Dilansir New York Post, Rabu (24/1/2024), Tesla, salah satu perusahaan yang didirikan Musk, memang telah mengembangkan prototipe robot humanoid yang memiliki kemampuan mengesankan.

Diberi nama Optimus, robot ini belum lama dipamerkan Musk melalui video berdurasi 31 detik yang bisa dilihat punya kemampuan melipat baju dengan gerakan super mulus, membuatnya semakin mirip dengan manusia.

Musk menunjukkan Optimus dengan lihainya mengambil sebuah baju dari keranjang lalu melipatnya menggunakan kedua tangan. Robot berwarna putih dengan kepala berwarna hitam polos tanpa wajah itu melipat baju dengan gerakan yang sangat mulus, baik itu dari gerakan bahu, lengan, hingga jari-jemarinya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Elon Musk Robot Humanoid robot
