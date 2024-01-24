Google Hadirkan 3 Fitur AI Baru di Google Chrome, Apa Saja Kegunaannya?

JAKARTA – Google baru saja menghadirkan 3 fitur AI eksperimental pada Browser Chrome versi desktop. Fitur ini dapat dinikmati para pengguna Chrome selama sesi uji coba dalam beberapa hari ke depan.

Dilansir Android Authority, Rabu, (24/1/2024), ketiga fitur akan tersedia di Chrome untuk Mac dan PC Windows. Hanya saja untuk saat ini fitur tidak berlaku bagi akun perusahaan dan pendidikan.

Salah satu fitur bernama Tab Organizer, Chrome akan secara otomatis menyarankan dan membuat grup tab berdasarkan tab yang terbuka. Jadi, pengguna tidak perlu melakukannya secara manual karena telah diatur otomatis oleh AI.

Chrome juga akan menyarankan nama dan emoji untuk grup tab baru ini sehingga pengguna dapat menemukan dan mengaturnya dengan mudah. Untuk mengaktifkannya, pengguna tinggal klik kanan tab dan pilih opsi Organize Similar Tab atau klik panah tarik-turun di sebelah kiri tab.

Pengguna Chrome juga dapat membuat tema mereka sendiri menggunakan AI. Fitur ini menggunakan model difusi teks-ke-gambar yang sama dengan yang mendukung fitur Wallpaper AI Generatif Google di perangkat Pixel 8.

Pengguna dapat membuat tema Chrome khusus berdasarkan subjek, suasana hati, gaya visual, dan warna, semuanya dengan bantuan AI. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat menuju ke panel samping “Customize Chrome””, klik “Change theme”, dan pilih “Create with AI".