Daftar Barang Elektronik Rumah Ramah Lingkungan yang Wajib Ada, Apa Saja?

JAKARTA - Kebutuhan barang elektronik rumah semakin meningkat seiring kemajuan teknologi. Selain itu, elektrifikasi juga mendorong setiap orang untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.

Kompor minyak misalnya. Perannya sedikit demi sedikit tergantikan oleh kompor listrik dan microwave. Dua alat elektronik terakhir disebut-sebut sebagai jawaban atas teknologi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Nah, buat yang ingin beralih, berikut barang elektronik rumah yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Barang Elektronik Rumah

1. Microwave

Microwave digunakan untuk memanaskan atau memasak makanan dengan cepat. Dengan microwave, Anda dapat menghangatkan makanan dalam waktu singkat tanpa perlu menggunakan kompor atau oven tradisional. Selain itu, microwave juga dapat digunakan untuk mencairkan makanan yang beku dan memasak makanan instan.

2. Electric Lunch Box

Saat ini tersedia berbagai pilihan model electric lunch box, sehingga Anda bisa menjadikannya tempat memasak sekaligus wadah bekal ke mana saja. Electric lunch box memudahkan Anda masak bekal dadakan di mana saja. Alhasil, menikmati lauk atau nasi dalam keadaan hangat akan terasa mudah dan membuat selera makan menjadi meningkat.