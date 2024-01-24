Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Barang Elektronik Rumah Ramah Lingkungan yang Wajib Ada, Apa Saja?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:39 WIB
Daftar Barang Elektronik Rumah Ramah Lingkungan yang Wajib Ada, Apa Saja?
A
A
A

JAKARTA - Kebutuhan barang elektronik rumah semakin meningkat seiring kemajuan teknologi. Selain itu, elektrifikasi juga mendorong setiap orang untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.

Kompor minyak misalnya. Perannya sedikit demi sedikit tergantikan oleh kompor listrik dan microwave. Dua alat elektronik terakhir disebut-sebut sebagai jawaban atas teknologi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Nah, buat yang ingin beralih, berikut barang elektronik rumah yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Barang Elektronik Rumah

1. Microwave

Microwave digunakan untuk memanaskan atau memasak makanan dengan cepat. Dengan microwave, Anda dapat menghangatkan makanan dalam waktu singkat tanpa perlu menggunakan kompor atau oven tradisional. Selain itu, microwave juga dapat digunakan untuk mencairkan makanan yang beku dan memasak makanan instan.

2. Electric Lunch Box

Saat ini tersedia berbagai pilihan model electric lunch box, sehingga Anda bisa menjadikannya tempat memasak sekaligus wadah bekal ke mana saja. Electric lunch box memudahkan Anda masak bekal dadakan di mana saja. Alhasil, menikmati lauk atau nasi dalam keadaan hangat akan terasa mudah dan membuat selera makan menjadi meningkat.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/406/3133946//kunci_keberhasilan_membangun_program_incentive_dalam_perusahaan_ini_rahasianya-aJeM_large.jpg
Kunci Keberhasilan Membangun Program Incentive dalam Perusahaan, Ini Rahasianya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/406/3131696//pentingnya_town_hall_meetings_dalam_melibatkan_karyawan_untuk_pengembangan_perusahaan-LU9u_large.jpg
Pentingnya Town Hall Meetings dalam Melibatkan Karyawan untuk Pengembangan Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/406/3130760//menjaga_relevansi_bisnis_di_era_dinamis_lewat_conference-7Eun_large.jpg
Menjaga Relevansi Bisnis di Era Dinamis lewat Conference
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/57/3130475//presiden_amerika_serikat_donald_trump-X27w_large.jpeg
Trump Batalkan Tarif Timbal Balik untuk Barang Elektronik dari Smartphone Hingga Komputer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/406/3121042//diskon_rp25000_buat_perjalanan_kereta_lebih_hemat_dan_nyaman_saat_lebaran-tjVu_large.jpg
Diskon Rp25.000 Buat Perjalanan Kereta Lebih Hemat dan Nyaman saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/406/3102828//ada_diskon_50_persen_dari_mister_aladin_traveling_ke_luar_negeri_jadi_hemat-vlu9_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen Mister Aladin, Traveling ke Luar Negeri Jadi Hemat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement