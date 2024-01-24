Tips 6 Cara Login Ke WhatsApp dengan Nomor Yang Hilang Tanpa Verifikasi

JAKARTA - Saat mendaftarkan nomor untuk membuat akun WhatsApp diperlukan verifikasi, sehingga sangat sulit melakukan cara login WhatsApp dengan nomor yang sudah hilang. Meski tidak mudah, tetapi bukan berarti hal itu tidak dapat dilakukan.

Namun, dengan langkah-langkah tertentu, Anda dapat melakukan login WhatsApp dengan nomor handphone yang sudah hilang tanpa melakukan verifikasi.

1. Menggunakan Free Text + Call

Aplikasi Free Text + Call merupakan cara login WhatsApp dengan nomor yang sudah hilang tanpa verifikasi yang bisa kalian terapkan dengan cukup mudah. Jika penasaran dengan langkah-langkahnya, langsung saja simak penjelasan berikut ini.

- Pertama, silakan instal Free Text + Call terlebih dahulu.

- Klik sign up, lalu masukkan username dan password.

- Selanjutnya, izinkan aplikasi ini untuk mengakses HP kalian, seperti kontak, lokasi dan sebagainya.

- Untuk membuat nomor baru, silakan klik get custom number.

- Setelah itu akan muncul pop-up pemberitahuan bahwa nomor yang kalian custom berhasil, tapi kalian perlu klik Not now.

- Kalian perlu masuk ke setting dengan klik 3 garis pada bagian pojok kanan atas, lanjut klik contact.

- Nah, dengan begitu kalian pun sudah berhasil membuat nomor baru yang bisa digunakan untuk verifikasi nomor WhatsApp.