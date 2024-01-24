Cegah Program Loyalty Disalahgunakan untuk Penipuan, Telkomsel Ambil Langkah-Langkah Preventif

JAKARTA - Telkomsel sebagai digital lifestyle enabler menggelar pengundian sekaligus pengumuman pemenang Program Undian Poin Festival 2023 pada Rabu (24/1/2024) di Jakarta. Program Poin Festival ini merupakan salah satu program loyalty Telskomsel yang telah secara konsisten diadakan selama 20 tahun.

Namun, sebagai perusahaan yang memiliki layanan konvergensi terbesar di Indonesia, program loyalty Telkomsel ini kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Telkomsel. Penipuan berkedok hadiah semu berbentuk penukaran poin dan pengundian masih seringkali terjadi.

Semakin majunya teknologi, semakin mudah pula oknum dalam menggencarkan aksinya. Kini penipuan tidak lagi berbentuk surat yang tiba-tiba tergeletak pada halaman depan rumah dan mengaku dari provider Telkomsel. Namun sudah berbentuk digital mulai dari pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal, SMS, hingga telepon yang mengatasnamakan perusahaan logo merah ini.

Pada sebuah survei yang dilakukan pada 2022, sebanyak 36,9% dari 1.132 responden mengaku pernah menjadi korban tindak penipuan berkedok hadiah.

Menanggapi hal tersebut, Benny Hamdani selaku GM Digital Lifestyle and Loyalty Brand Communication Division menyatakan jika Telkomsel memiliki prosedur dalam pengumuman pemenang, salah satunya bisa dilihat lewat situs web resmi Telkomsel. Hal tersebut menjadi langkah pertama yang dapat pelanggan lakukan dalam menghadapi penipuan.