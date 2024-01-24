Telkomsel Umumkan Pemenang Undian Poin Festival 2023 Berhadiah BMW 320i

JAKARTA - Telkomsel terus memberikan apresiasi terbaiknya bagi pelanggan loyal mereka dengan terus mengadakan program-program undian. Salah satu program undian yang selalu ditunggu oleh para pelanggan setia Telkomsel yakni Poin Festival 2023 dengan salah satu hadiah utamanya berupa BMW 320i.

Pemenang program undian tahunan kali ini diadakan di Telkomsel Smart Office, Jakarta pada Rabu (24/1/2024). Dengan periode penukaran mulai dari 1 November hingga 31 Desember tahun lalu, Telkomsel mengumumkan secara terbuka pemenang undian.

Tidak hanya satu unit BMW 320i, sebagai bentuk loyalty Telkomsel, segudang hadiah menarik mereka hadirkan dalam program undian ini. Seperti 4 unit mobil Yaris Cross, 4 unit motor Vespa matic, 12 unit Yamaha N-Max, 12 unit iPhone 15 Pro, 101 unit Samsung Galaxy A24, dan 150 unit Samsung Galaxy A04S.

Sebanyak 175,6 juta kupon terhitung sebagai partisipasi pengundian yang diikuti oleh pengguna Telkomsel Poin. Tak hanya itu, sejak diumumkannya pengguna Indihome yang kini bisa ikut serta dalam Poin Festival pada 1 Juli, sebanyak 2,9 jutanya berasal dari partisipasi perdana pengguna Indihome.

Pengumuman pengundian berlangsung meriah yang ikut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Sosial dan perwakilan Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Satu persatu hadiah diundi secara langsung oleh beberapa pihak Telkomsel sendiri.

“Program ini ada sebagai bukti nyata kalau Telkomsel mengenali banget bahwa pelanggan adalah aset. Tidak hanya sekedar pelanggan yang ingin kita manjakan dan jaga kualitas layanannya, tetapi bagaimana kita memberi lebih kepada pelanggan,” ujar Nirwan Lesmana selaku Vice President Digital Lifestyle Telkomsel.