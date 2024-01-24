Google Meet Hadirkan Fitur Personalisasi Baru, Pengguna Kini Bisa Gabungkan Background dan Filter

JAKARTA – Google Meet kembali menghadirkan pembaruan pada platformnya. Kali ini adalah fitur personalisasi yang memungkinkan pengguna mendapat pengalaman meeting online yang lebih ditingkatkan.

Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Senin (22/1/2024), pembaruan ini menghadirkan antarmuka pengguna yang didesain ulang dengan membagi efek menjadi tiga opsi tab, yakni background, filter, dan appearance.

Bagian background kini disusun ke dalam berbagai kategori seperti New, 360 degree, professional, dan blur and uploads. Sedangkan Filter kini dibagi ke dalam kategori seperti funny, characters, dan accessories. Sementara appearance menawarkan opsi perubahan warna.

Karena Google Meet kini memungkinkan pengguna menggabungkan berbagai latar belakang dan filter, aplikasi telah memperkenalkan tombol layer baru yang memungkinkan pengguna dengan cepat beralih dan memeriksa efek mana yang sedang mereka gunakan.

Google juga memperkenalkan fitur baru untuk web Meet yang disebut studio lighting. Seperti namanya, fungsi ini memungkinkan pengguna meniru pencahayaan mirip studio dan bahkan menyesuaikan posisi pencahayaan, kecerahan, dan warna.