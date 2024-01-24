Advertisement
OTOMOTIF

Sambut Tahun Naga, Vespa Luncurkan Edisi Khusus 946 Dragon

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:30 WIB
Sambut Tahun Naga, Vespa Luncurkan Edisi Khusus 946 Dragon
Sambut Tahun Naga, Vespa luncurkan edisi khusus 946 dragon. (Vespa)
A
A
A

JAKARTA - Merayakan Tahun Baru China (Imlek) Vespa meluncurkan skuter edisi khusus. Pada Tahun Naga ini, Vespa merilis skuter 946 Dragon.

Dalam situs resmi Vespa, motor ini akan diproduksi terbatas yakni hanya 1.888 unit. Vespa 946 Dragon diluncurkan guna merayakan Tahun Baru Imlek di Hong Kong pada 24 Januari 2024.

Vespa 946 hadir dengan warna emas khusus. Motif naga menghiasi bodi Vespa, dari depan hingga belakang, dengan warna hijau kontras.

"Dihiasi motif naga tiga dimensi yang menari-nari di sepanjang bingkai emas Vespa dengan warna hijau zamrud yang kontras," dikutip dari Vespa, Rabu (24/1/2024).

Sejalan dengan peluncuran skuter 946 Dragon, Vespa juga meluncurkan jaket unik, yakni Jaket Dragon Varsity. Jaket ini terbuat dari bahan wol dan kulit nappa.

Halaman:
1 2
      
